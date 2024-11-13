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Денег — вагон. Кто в Латвии уже хорошо зарабатывают на Rail Baltica

Редакция PRESS 13 ноября, 2024 10:03

Бизнес 0 комментариев

Rail Baltic - железнодорожный недострой века, продолжает оставаться фактором, влияющим и на рынок недвижимости.

"Юридическая комиссия не оценивает проект постройки Rail Baltica", — таким высказыванием предварил свою защиту проекта поправок к Закону об отчуждении недвижимого имущества для постройки железнодорожной линии Rail Baltica референт, депутат Союза зеленых и крестьян Гунарс Кутрис.

"Депутаты политически не решают вопрос о сумме справедливого возмещения, — подчеркнул бывший глава Конституционного суда. — То есть если человек не согласен, он обращается в суд и это может оспаривать, предоставляя свои обоснования…"

Бывший министр земледелия, ныне депутат от "Объединенного списка" Дидзис Шмитс изложил подноготную отчуждения недвижимого имущества:

— Пару недель назад, спросив одного очень известного в Латвии предпринимателя, каково его мнение о Rail Baltica, получил следующий ответ. Предприниматель сказал, что его личный взгляд на это есть очень позитивный, ибо у него выкупили за двойную цену сельскохозяйственную землю с правом продолжать ее использовать, пока там что–то построят. Тем самым с его частной точки зрения продвижение проекта очень приветствуется. Он заработал и продолжит зарабатывать.

И даже после таких откровений 61 депутат Сейма проголосовали за отчуждение земель с оплатой из средств госбюджета. 

Срок подачи поправок ко второму чтению законопроекта — 7 декабря.

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