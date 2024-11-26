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Денег на пособия больше, чем получателей: эксперты

© LETA 26 ноября, 2024 10:56

Новости Латвии 0 комментариев

В прошлом году из суммы, выделенной на государственное пособие по гарантированному прожиточному минимуму (ГППМ), осталось 58%. В первой половине этого года ситуация аналогичная - 56%.

Государственный контроль обращает внимание на то, что публичные средства ограничены, поэтому их важно планировать и расходовать эффективно и прозрачно. Сейчас ситуацию в сфере пособий можно назвать хаосом.

Чтобы выяснить, насколько обоснован запрос Министерства благосостояния на дополнительные целевые дотации самоуправлениям на пособие ГППМ, а также проверить расходование средств, Госконтроль провел расширенную ревизию.

В прошлом году было запрошено 1,38 млн евро, или на 58% больше необходимого, а в этом году к 30 июня неизрасходованная сумма достигла 1,7 млн евро, или 56%.

"Такая тактика, когда на какую-то цель много денег остается не потраченными, означает, что другой приоритет при планировании муниципального или государственного бюджета остался за чертой. В начале года нередко о таких шагах объявляется во всеуслышание, мол, вот, как мы заботимся о самых бедных жителях, а в конце года неизрасходованные деньги тихо перераспределяются по другим сферам", - раскритиковала ситуацию с ГППМ в парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам директор третьего ревизионного департамента Госконтроля Майя Аболиня.

Почему возникла такая ситуация? Одна из причин - неправильно рассчитана численность получателей пособия, так как в их число включены мирные жители Украины, которые тоже получают ГППМ, однако для этого финансирование предусмотрено в бюджете Умного управления и регионального развития.

Кроме того, хотя установлены новые пороги ГППМ, к ним прибавлена наценка (индекс потребительских цен), которая составляет +26%. Это сделано без какого-либо обоснования, отметила Аболиня и добавила, что если эта формула не будет пересмотрена, то на 2025/2026 год необоснованно будет зарезервировано 7,8 млн евро сверх необходимого.

Аболиня напомнила, что Конституционный суд признал пороги дохода ГППМ не соответствующими Конституции. Пособие не покрывает даже расходов на продукты питания, не говоря уже о других потребностях.

(Diena)

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