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Денег на отопление нет, учитесь дома: директор техникума в Огре отправила студентов на удаленку

tv3.lv 22 ноября, 2024 16:18

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В распоряжении программы Bez Tabu оказался приказ директора техникума в Огре Илзе Бранте, согласно которому шесть дней обучения в ноябре студенты должны проводить на дому, и еще три дня учиться удаленно в декабре. Осматривая техникум, журналисты убедились в правдивости информации. В большинстве кабинетов выключен свет, студентов нет. В классах тишина, стулья придвинуты к столам.

Директор техникума подтверждает: по ее специальному распоряжению студенты и преподаватели переведены на дистанционное обучение:

«Все это из-за чрезвычайно высоких коммунальных и эксплуатационных расходов. В начале года я сообщила Министерству образования и науки, что расходы значительно возросли и что государственное финансирование не покрывает эти расходы. В этом месяце мы узнали, что Огрская краевая дума также повысит плату за коммунальные услуги. Один только вывоз мусора обходится примерно в 4 000 евро в месяц. С января уборка помещений техникума обходилась в 24 000 евро в месяц, с сентября мы сократили эту сумму до 18 000 евро. Каждый день мы вместе с бухгалтером просматриваем счета, думаем, планируем», - говорит Илзе Бранте, директор Огрского техникума

Бранте рассказала программе, что предпочитает очное обучение, поэтому принять подобное решение было непросто, но учебное заведение настолько стеснено финансово, что других вариантов просто не было. Министерству образования и науки неоднократно сообщалось о сложной ситуации, но техникум никто не услышал.

В этом году техникуму удалось заработать почти миллион евро, но это не помогло ему пережить рост коммунальных платежей.

Министерство образования, в свою очередь, отмечает, что при оценке финансовых отчетов за третий квартал были высказаны опасения по поводу ситуации в трех учебных заведениях. Хуже всего дела обстоят в Огрском техникуме, однако название двух других учебных заведений МОН не раскрывает.

"Мы не видим объективного обоснования, почему дистанционное обучение должно быть организовано именно для экономии средств. С середины года мы ведем переписку с Огрским техникумом, в которой сообщается, что финансовые проблемы необратимы. У нас есть несколько статей расходов в Огрском техникуме, по которым возникли вопросы. Запланировали визит в техникум, где спросим об этом директора", - заявляет Байба Башкере, директор департамента профессионального образования и образования для взрослых МОН

Башкере не сообщила программе, какие именно статьи расходов вызвали вопросы. В день визита Bez Tabu директору сообщили, что Кабинет министров принял решение о выделении Огрскому техникуму еще 100 000 евро.

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