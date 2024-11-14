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Денег будет больше — медиков меньше: что за странная реформа скорой помощи?

© LETA 14 ноября, 2024 10:13

Новости Латвии 0 комментариев

Хотя глава Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле неоднократно подчеркнула, что планируемые изменения в работе скорой помощи не затронут население и не повлияют на качество и доступность услуг, политики и профсоюзы выражают опасения по поводу того, как эти решения повлияют на ситуацию, особенно в регионах.

Руководство СНМП объявило о планах реорганизации 5 ноября, и в настоящее время продолжается дискуссия о реформе, в которой участвуют парламентская подкомиссия, министр здравоохранения Хосам Абу Мери и премьер-министр Эвика Силиня.

Ранее сообщалось, что бюджет СНМП на следующий год будет сокращен на 1,6 млн евро, поэтому необходимы изменения в организации ее работы, однако парламентский секретарь Минздрава Артем Уршульский на заседании парламентской подкомиссии по здравоохранению сообщил, что бюджет скорой помощи в 2025 году все же увеличится - в целом более чем на 2 млн евро.

Также у СНМП будет самый большой в истории бюджет для материальных резервов, что повысит ее оперативность в случае потенциального кризиса и угрозы безопасности.

После заседания подкомиссии Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) заявил, что заседание было созвано в основном по его инициативе.

"Дуэт Минздрава и СНМП не смог убедить ни ЛПРЗСУ, ни большинство присутствующих депутатов в том, что уменьшение количества бригад не увеличивает вероятность длительного ожидания помощи. Также было отмечено, что сокращение количества человек в бригаде с трех до двух усложнит оказание неотложной помощи в серьезных случаях и может существенно повлиять на качество мер по реанимации", - заявил профсоюз.

В среду премьер-министр в программе "900 секунд" на канале TV3 заявила, что СНМП выделены дополнительные средства, а планируемые изменения связаны с тем, что скорая помощь вводит в свою работу более современные, соответствующие европейским стандартам методы.

В свою очередь министра здравоохранения вызвали на заседание парламентской фракции Союза зеленых и крестьян. Хотя после встречи глава Минздрава заявил, что причин для беспокойства нет, руководитель парламентской фракции СЗК Харийс Рокпелнис сообщил, что опасения членов фракции не были развеяны и они призвали министра пересмотреть планы реформы СНМП.

(Diena)

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