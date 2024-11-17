День рождения Латвии будет облачным и дождливым, локально возможны даже грозы

Как ночью, так и днем температура воздуха будет от +3 до +8 градусов.

Ночью будет облачно, местами облака рассеются. Временами ожидается дождь, есть вероятность локальной грозы.

Будет дуть юго-западный и западный ветер, от умеренного до умеренно сильного, при порывах - 15-19 м/с. В понедельник, начиная с утра, ветер станет постепенно утихать.

В Риге небо временами будет проясняться, однако будут и дожди. Ветер в столице ожидается умеренный юго-западный, временами более порывистый. Температура воздуха - не ниже +5-6 градусов.