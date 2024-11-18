День независимости Латвии: в Риге концерты и световое шоу: ПРОГРАММА

Праздник начнется в 10:30 с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы.

В 13:30 на набережной 11 ноября начнется парад Национальных вооруженных сил.

Дню рождения Латвии посвящены и различные концерты. Во Дворце культуры ВЭФ пройдет концерт "Latvijas skaņu gleznas" с участием оркестра "Rīga". В концертном зале "Ave Sol" состоится праздничный концерт "Paliec TU manā prātā…" с участием смешанного хора Эмиля Дарзиньша, ансамбля коклетистов "Cantata" и струнного квартета. А в Большом зале дворца культуры "Зиемельблазма" состоится праздничный концерт группы "Carnival Youth".

Рижан приглашают посетить также Кенгарагскую музыкально-художественную школу, где в 16:00 прозвучит концерт "Caur sidraba birzi gāju" с участием ансамблей коклетистов ""Kokļu klubs", "Liepziedi", "Liepiņa" и "Liepa" и солиста Мартиньша Звигулиса. В 17:00 Латвийском военном музее начнется концерт "Tautas dziesma Latvijai" с участием фольклорной группы "Vilkači".

Вечером, в 19:00, на площади Свободы состоится торжественное мероприятие, посвященное годовщине провозглашения Латвийской Республики. Оно начнется с концерта, в котором примут участие музыканты Гинта Криевкална, Грета Грантиня, Андрис Эрглис и Раймонд Целмс.

В 20:00 перед собравшимися выступит президент Латвии Эдгар Ринкевич, состоится исполнение государственного гимна Латвии, а в конце мероприятия будет показано лазерное световое представление, которое будет повторяться несколько раз до 23:00.

В 21:00 в центре культуры и народных искусств "Малая гильдия" прозвучит праздничный концерт "Latvijas ziedonī" с участием молодежного хора "Balsis", пианистки Иевы Дзерве и инструментального ансамбля.