Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 18. Ноября Завтра: Aleksandrs, Doloresa

День независимости Латвии: в Риге концерты и световое шоу: ПРОГРАММА

Редакция PRESS 18 ноября, 2024 10:44

Для настроения 0 комментариев

LETA

 Сегодня в Риге пройдут различные мероприятия, концерты и лазерное световое представление в честь 106-й годовщины провозглашения Латвийской Республики, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Праздник начнется в 10:30 с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы.

В 13:30 на набережной 11 ноября начнется парад Национальных вооруженных сил.

Дню рождения Латвии посвящены и различные концерты. Во Дворце культуры ВЭФ пройдет концерт "Latvijas skaņu gleznas" с участием оркестра "Rīga". В концертном зале "Ave Sol" состоится праздничный концерт "Paliec TU manā prātā…" с участием смешанного хора Эмиля Дарзиньша, ансамбля коклетистов "Cantata" и струнного квартета. А в Большом зале дворца культуры "Зиемельблазма" состоится праздничный концерт группы "Carnival Youth".

Рижан приглашают посетить также Кенгарагскую музыкально-художественную школу, где в 16:00 прозвучит концерт "Caur sidraba birzi gāju" с участием ансамблей коклетистов ""Kokļu klubs", "Liepziedi", "Liepiņa" и "Liepa" и солиста Мартиньша Звигулиса. В 17:00 Латвийском военном музее начнется концерт "Tautas dziesma Latvijai" с участием фольклорной группы "Vilkači".

Вечером, в 19:00, на площади Свободы состоится торжественное мероприятие, посвященное годовщине провозглашения Латвийской Республики. Оно начнется с концерта, в котором примут участие музыканты Гинта Криевкална, Грета Грантиня, Андрис Эрглис и Раймонд Целмс.

В 20:00 перед собравшимися выступит президент Латвии Эдгар Ринкевич, состоится исполнение государственного гимна Латвии, а в конце мероприятия будет показано лазерное световое представление, которое будет повторяться несколько раз до 23:00.

В 21:00 в центре культуры и народных искусств "Малая гильдия" прозвучит праздничный концерт "Latvijas ziedonī" с участием молодежного хора "Balsis", пианистки Иевы Дзерве и инструментального ансамбля.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 6 реакций
Комментарии (0) 6 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Хотите, чтобы на празднике были жертвы? Рижане остро критикуют организаторов фестиваля «Рига сияй»

Важно 17:32

Важно 0 комментариев

В понедельник завершается фестиваль света "Рига сияй" и в этом году он вызвал небывалый ажиотаж, который, конечно, привёл к массе нареканий.

В понедельник завершается фестиваль света "Рига сияй" и в этом году он вызвал небывалый ажиотаж, который, конечно, привёл к массе нареканий.

Читать
Загрузка

Нам следует учиться у Украины: Ринкевич на параде говорил о коллективной ответственности

Важно 16:34

Важно 0 комментариев

Наша безопасность - наша ответственность, и это не только лозунг, заявил сегодня на военном параде, посвященном 106-й годовщине провозглашения Латвийской Республики, на набережной 11 ноября президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Наша безопасность - наша ответственность, и это не только лозунг, заявил сегодня на военном параде, посвященном 106-й годовщине провозглашения Латвийской Республики, на набережной 11 ноября президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать

А за окном то дождь, то снег: прогноз погоды на вторник

Важно 16:23

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник местами ожидается дождь, в восточных районах также мокрый снег, однако над некоторыми областями страны небо будет временами проясняться, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

В ночь на вторник местами ожидается дождь, в восточных районах также мокрый снег, однако над некоторыми областями страны небо будет временами проясняться, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Читать

Латвия начинается с каждого из нас: о чём говорила спикер Сейма на торжественном заседании

Важно 16:13

Важно 0 комментариев

День провозглашения Латвийской Республики - напоминание о стойкости и рвении нашего народа, о нашей вере в независимость, заявила спикер Сейма Дайга Миериня на торжественном заседании Сейма.

День провозглашения Латвийской Республики - напоминание о стойкости и рвении нашего народа, о нашей вере в независимость, заявила спикер Сейма Дайга Миериня на торжественном заседании Сейма.

Читать

NYT: Байден разрешил Украине наносить удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS

Выбор редакции 16:06

Выбор редакции 0 комментариев

Президент США Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные Соединенными Штатами ракеты дальнего радиуса действия для ударов по территории России, пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников (нужна подписка).

Президент США Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные Соединенными Штатами ракеты дальнего радиуса действия для ударов по территории России, пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников (нужна подписка).

Читать

Нет ничего плохого в том, чтобы напоминать друг другу — будь достоин своей страны! Журналист о бытовом патриотизме

Важно 16:05

Важно 0 комментариев

Журналист и специалист по связям с общественностью Арнис Блодонс в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24, рассуждая о патриотизме, рассказал о своем личном опыте общения с соседями по поводу вывешивания государственного флага Латвии на домах в Сигулде.

Журналист и специалист по связям с общественностью Арнис Блодонс в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24, рассуждая о патриотизме, рассказал о своем личном опыте общения с соседями по поводу вывешивания государственного флага Латвии на домах в Сигулде.

Читать

В начале недели Латвию пересекут несколько зон осадков; во вторник местами выпадет снег

Новости Латвии 16:00

Новости Латвии 0 комментариев

В начале следующей недели территорию Латвии пересекут несколько зон осадков, во многих местах они принесут дождь, во вторник местами - также снег и мокрый снег, согласно прогнозам латвийских метеорологов.

В начале следующей недели территорию Латвии пересекут несколько зон осадков, во многих местах они принесут дождь, во вторник местами - также снег и мокрый снег, согласно прогнозам латвийских метеорологов.

Читать