Демократия = диктатура, нетерпимость = любовь: оруэловское прочтение национализма на Pietiek.com

"Идеология национализма обосновывает общность людей и создание национального государства. Если материнская нация составляет большинство в своей стране, то национальное государство воплощает диктатуру интересов большинства народа этой страны и работает на благо большинства народа этой страны. Таким образом, в действительности модель национального государства по своей природе наиболее соответствует идеалам демократии. При этом необходимо понимать, что любое государство со своими законами и порядком - это, по сути, диктатура. В противном случае государства вообще не могли бы существовать.

Важно то, кому служит и какие интересы защищает диктатура, правящая той или иной страной. К сожалению, соответствие государственного устройства страны демократическим принципам не гарантирует, что правительство этой страны будет действовать в интересах большинства ее граждан. Только контроль идеологии большинства населения над теми, кто работает в структурах государственного управления, может гарантировать, что они будут действовать в интересах страны и народа в целом, а не в интересах узкой элиты. Такой идеологией является национализм, основанный на любви к нации и родине.

Но мы также всегда заботимся и стараемся защитить тех, кого любим. Поэтому... нетерпимость к тем иностранцам, которые, поселившись в Латвии, вместо того, чтобы уважать латышей как основную нацию, в которую можно интегрироваться и вместе работать на благо страны, хотят навязать здесь свои порядки, не следует путать с ненавистью к другим нациям... Это просто необходимая мера по защите собственного народа от деградации и уничтожения.

В отличие от других идеологий, защищающих и представляющих интересы и убеждения различных сообществ, созданных человеческим разумом, национализм защищает и представляет нацию, которая является сообществом, естественно возникшим в ходе многовековой истории. Такая общность - самая надежная и стабильная основа для существования государства. Приняв национализм в качестве государственной идеологии, власть государства становится единой с народом, превращаясь в единый коллектив с общими интересами и целями.

Только идеология национализма дает четкий критерий, которым должны руководствоваться представители народа (власть) в своей работе. Этим критерием является соответствие национальным интересам народа. Народ и государственные контрольно-надзорные органы также могут легко оценить целесообразность действий любого чиновника по их соответствию национальным интересам народа. Только деньги, уплаченные в виде налогов и потраченные в национальных интересах, приносят реальную пользу народу. Только образование, здравоохранение, правосудие, оборона, культура и социальное обеспечение, функционирующие в соответствии с национальными интересами, позволяют нации успешно функционировать и добиваться процветания и прогресса. Аналогичным образом, национальным интересам служит использование национальных ресурсов (сельскохозяйственных земель, лесов, полезных ископаемых) и стратегически важных объектов и производств, а не их передача (продажа) иностранцам".

Комментарий press.lv:

Не будем утомлять вас дальше этими выспренними размышлениями, благо главное сказано. Оказывается, демократию у нас многие представляют как диктатуру большинства. Такое, знаете простое и искреннее представление, уходящее корнями в XIX век, хотя уже тогда теории демократии было посложнее (а вот простенькая идея "крови и почвы" это как раз оттуда). А что такое диктатура большинства: "Нас больше, значит мы правы. Мы правы, значит можем делать что угодно". И это демократия? Гм... Оруэлл иронично усмехается с небес: а ведь я, ребята, предупреждал...

И самое интересное - это искреннее убеждение, что стоит только всем проникнуться этой идеологией "любви к своим", как власть тут же начнет действовать в интересах народа, заколосятся пажити, рассосутся очереди на обследование в больницах, а пенсии позволят сениорам (своим, понятно, а не "иностранным") не то что без страха смотреть на коммунальные счета, а вообще проводить зиму на Мальорке.

Когда в очередной раз зайдёт речь о том, почему Латвия отстает в развитии даже от своих ближайших соседей, почему она по большинству важнейших показателей находится стабильно ближе к концу любых составляемых Евростатом таблиц - просто вспомните это определение: "демократия есть диктатура большинства". И всё станет на свои места. 30 лет учат-учат нас в Евросоюзе, а на выходе, как в том анекдоте, всё равно получается автомат Калашникова.