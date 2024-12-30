Дело ушло в суд: отец и мачеха 10 лет измывались над дочерью, это могло повлиять на ее психику

Согласно материалам уголовного дела, отец и мачеха потерпевшей, являясь лицами, от которых потерпевшая находится на материальной и иной зависимости, более десяти лет жестоко обращались с девочкой - душили ее, били кулаками, телевизионным кабелем и пряжкой ремня, драли ее за волосы, называли различными унизительными словами.

Преступления, совершенные обвиняемыми, вызвали последствия в психике жертвы, которые могут иметь и долгосрочные последствия для дальнейшего развития девочки.

Прокуратура отмечает, что при малейшем подозрении на то, что ребенок мог подвергнуться какой-либо форме жестокого обращения, следует немедленно обращаться в полицию.