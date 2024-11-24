Дело об убийстве бизнесмена и политика Андриса Любки продолжат рассматривать в начале следующего года

В убийстве обвиняется Игорь Хаит 1975 года рождения, которому вменяется убийство при отягчающих обстоятельствах, а также приобретение, хранение, ношение, перевозка или реализация огнестрельного оружия без разрешения.

Константин Белокуров 1991 года рождения, который увез Хаита с места происшествия, обвиняется в соучастии в убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также в тайном или открытом похищении чужого движимого имущества, то есть в краже, так как он украл сумку из автомашины убитого Любки.

Максимальное наказание за убийство при отягчающих обстоятельствах - пожизненное заключение.

Бизнесмен Андрис Любка был убит 17 ноября 2023 года в Резекне возле торгового центра. По подозрению в убийстве через несколько часов после этого был задержан Игорь Хаит.

По мнению обвинения, причиной преступного деяния послужил словесный конфликт по теме бытовой ситуации, который возник в тот же день между убитым и супругой обвиняемого на парковке рядом с другим магазином.

Стрелявший после убийства покинул место происшествия на автомашине Volkswagen Touareg, за рулем которой был другой мужчина. По информации полиции, личность водителя установили и его задержали в течение примерно полутора часов, но сам водитель утверждает, что сдался в полицию сам, как только узнал о том, что его разыскивают.

Орудие убийства так и не было найдено.