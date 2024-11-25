Дело на лидера организованной преступности Юрия Спиридонова передано в прокуратуру

Как сообщила Госполиция, 10 сентября этого года сотрудники правоохранительных органов в рамках международного сотрудничества при поддержке Европола и Евроюста задержали одного из самых известных лидеров организованной преступности в Латвии и членов его группировки. Ко всем задержанным была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В сотрудничестве с полицией Испании были проведены обыски в Льорет-де-Мар и Валенсии. На основании европейских ордеров, выданных Латвией, были задержаны трое членов группировки.

В рамках уголовного процесса были приняты решения об аресте 10 объектов недвижимости общей стоимостью около 500 000 евро, движимого имущества стоимостью 33 000 евро и наличных средств в размере около 100 000 евро.

Полиция предлагает предъявить лидеру преступной организации обвинения по статьям Уголовного закона о незаконном обороте наркотических средств в составе организованной группы, отмывании денег в крупном размере и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения.

Трех человек полиция предлагает обвинить по статьям Уголовного закона о незаконном обороте наркотических средств в составе организованной группы, еще трех - в отмывании денег в составе организованной группы в крупном размере.

Двух лиц полиция предлагает привлечь к уголовной ответственности за отмывание полученных преступным путем средств в составе группы, по предварительному сговору и в крупном размере.

Как сообщалось, лидер группировки подозревается в управлении преступной сетью, которая занималась международным наркотрафиком и отмыванием денег в крупных размерах. Лидер группировки вел роскошный образ жизни, не имея при этом официальных доходов, а для того, чтобы избежать задержания, передвигался на специально оборудованном автомобиле с тремя вооруженными телохранителями.

В ходе обысков было изъято более 110 000 евро наличными, две единицы огнестрельного оружия, 95 патронов, четыре ручные гранаты "airsoft", два бронежилета, 13 килограммов марихуаны, поддельные документы, четыре автомобиля, криптовалютные кошельки.

Передача "Ничего личного" на телеканале TV3 ранее сообщила, что были также задержаны родители и жена Спиридонова в Латвии. В поле зрения латвийской полиции Спиридонов попал уже много лет назад, когда входил в состав группировки автоугонщиков криминального авторитета Зураба Шамугии.

Испанские СМИ сообщили, что один из задержанных в Испании по кличке "Шайба" отвечал за координацию производства наркотиков и создание сети контактов с местными поставщиками. Также был задержан член группировки по кличке "Вирус", который отвечал за склады, транспортные средства и GPS-мониторинг поставок наркотиков.

Испанские СМИ также сообщают, что центр деятельности преступной организации Спиридонова находился в Жироне, откуда в течение многих лет поставлялись крупные партии наркотиков. Группировка Спиридонова была одним из основных поставщиков наркотиков в страны Балтии и Скандинавии.