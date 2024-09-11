Действующих договоров нет: самоуправления и МИД о сотрудничестве с городами-побратимами в России и Белоруссии

Ранее в комиссию поступило письмо от посла Украины в Латвии Анатолия Куцевола, в котором он обратил внимание комиссии на все еще действующие договоры о сотрудничестве некоторых латвийских городов с российскими и белорусскими городами и призвал включить в законодательство Латвии положение о том, что такие отношения с государством-агрессором и его партнером категорически осуждаются. Куцевол считает, что такое сотрудничество может быть использовано государством-агрессором в своих интересах, в том числе для дезинформации.

Хотя депутат Гатис Лиепиньш ("Новое Единство") высказал мнение, что самоуправления, которые до сих пор сотрудничают с государством-агрессором, должны быть названы, конкретных названий не прозвучало. Председатель комиссии Олег Буров сказал, что у посла не следует запрашивать такую информацию. Ему также известно, что, например, Рига расторгла подобные соглашения о сотрудничестве.

Председатель ЛСС Гинтс Каминскис сообщил, что у организации нет такой информации. Более того, уже в первые дни войны в Украине ЛСС призвал самоуправления прекратить такое сотрудничество.