Действительно ли от розмаринового масла волосы становяться гуще и быстрее растут? Разбираемся. Реклама Редакция PRESS 15 октября, 2024 14:31 Реклама

«В последнее время многие люди в соцсетях с восторгом отзываются об эфирном масле розмарина, утверждая, что от него волосы становятся гуще и быстрее растут. Так ли это? Татьяна, Рига»

Эфирное масло розмарина, полученное из растения Rosmarinus officinalis, обладает антиоксидантными, противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Это утверждают ученые в интервью СNN Underscored По словам американского дерматолога Мишель Грин, розмариновое масло защищает шевелюру от окислительного стресса, а также предотвращает выпадение волос и улучшает кровообращение в коже головы.

1. Так, розмариновое масло для волос, разработанное латвийским брендом MARUSHA - эффективное инновационное средство, которое не только активно работает по восстанавлению поврежденных волос, но также уменьшает их ломкость и выпадение.

2. В основе средства — натуральное масло розмарина. В целом оно состоит из 13 экстрактов и масел холодного отжима, которые содержат натуральные минеральные вещества, антиоксиданты и питательные вещества. Оно укрепляет корни волос, стимулирует их рост и помогает при проблемах с кожей головы и волосами (сухие и ломкие волосы, кожный зуд и т. д.).

Производитель сообщает, что масло прошло клинические и дерматологические испытания, подходит для всех типов кожи, в том числе для сухой и чувствительной кожи головы. Розмарин, который доминирует в составе, снабжает волосы необходимыми для их роста питательными веществами и помогает сохранить здоровье кожи головы. А также - придает волосам блеск, помогает бороться с их выпадением.

Масло для волос MARUSHA можно использовать в качестве средства для кожи головы и кончиков волос, при сухости волос и для роста бороды. В его состав входят 100-процентно натуральные масла и экстракты (экстракт розмарина, масла амлы, можжевельника и нима, масло авокадо, касторовое и кокосовое масла и др.), а также эфирные масла - розмарина и др.

(!) Продукт качественный – имеет номинацию European Natural Beauty Awards 2023!.

3. Клинические исследования инновационного концентрата для роста волос MARUSHA подтверждают: масла и экстракты для волос, содержащиеся в масле розмарина и нима MARUSHA, помогают в течение 90 дней отрастить естественным образом длинные и здоровые волосы, а также увеличить количество волос и плотность волосяных фолликулов.

Клинические испытания In vivo, проведенные в европейской сертифицированной исследовательской лаборатории, доказывают: масло для волос MARUSHA с розмарином и нимом после 90 дней использования способствует росту волос, увеличивает их густоту и количество, а также плотность волосяных фолликулов, питает, глубоко увлажняет волосы и кожу головы, предотвращает появление перхоти.

Внимательно читайте и соблюдайте инструкцию по применению!

Продукт можно приобрести в интернет-магазине производителя www.marusha.lv в бутылочках по 30 г un 50 г. Доставка в пакоматы и курьером по всей Латвии и за её пределы.