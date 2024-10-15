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Действительно ли от розмаринового масла волосы становяться гуще и быстрее растут? Разбираемся.

Реклама Редакция PRESS 15 октября, 2024 14:31

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«В последнее время многие люди в соцсетях с восторгом отзываются об эфирном масле розмарина, утверждая, что от него волосы становятся гуще и быстрее растут. Так ли это? Татьяна, Рига»

Эфирное масло розмарина, полученное из растения Rosmarinus officinalis, обладает антиоксидантными, противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Это утверждают ученые в интервью СNN Underscored По словам американского дерматолога Мишель Грин, розмариновое масло защищает шевелюру от окислительного стресса, а также предотвращает выпадение волос и улучшает кровообращение в коже головы.

1. Так, розмариновое масло для волос, разработанное латвийским брендом MARUSHA - эффективное инновационное средство, которое не только активно работает по восстанавлению поврежденных волос, но также уменьшает их ломкость и выпадение.

2. В основе средства — натуральное масло розмарина. В целом оно состоит из 13 экстрактов и масел холодного отжима, которые содержат натуральные минеральные вещества, антиоксиданты и питательные вещества. Оно укрепляет корни волос, стимулирует их рост и помогает при проблемах с кожей головы и волосами (сухие и ломкие волосы, кожный зуд и т. д.).

Производитель сообщает, что масло прошло клинические и дерматологические испытания, подходит для всех типов кожи, в том числе для сухой и чувствительной кожи головы. Розмарин, который доминирует в составе, снабжает волосы необходимыми для их роста питательными веществами и помогает сохранить здоровье кожи головы. А также - придает волосам блеск, помогает бороться с их выпадением.

Масло для волос MARUSHA можно использовать в качестве средства для кожи головы и кончиков волос, при сухости волос и для роста бороды. В его состав входят 100-процентно натуральные масла и экстракты (экстракт розмарина, масла амлы, можжевельника и нима, масло авокадо, касторовое и кокосовое масла и др.), а также эфирные масла - розмарина и др.

(!) Продукт качественный – имеет номинацию European Natural Beauty Awards 2023!.

3. Клинические исследования инновационного концентрата для роста волос MARUSHA подтверждают: масла и экстракты для волос, содержащиеся в масле розмарина и нима MARUSHA, помогают в течение 90 дней отрастить естественным образом длинные и здоровые волосы, а также увеличить количество волос и плотность волосяных фолликулов.

Клинические испытания In vivo, проведенные в европейской сертифицированной исследовательской лаборатории, доказывают: масло для волос MARUSHA с розмарином и нимом после 90 дней использования способствует росту волос, увеличивает их густоту и количество, а также плотность волосяных фолликулов, питает, глубоко увлажняет волосы и кожу головы, предотвращает появление перхоти.

Внимательно читайте и соблюдайте инструкцию по применению!

Продукт можно приобрести в интернет-магазине производителя www.marusha.lv в бутылочках по 30 г un 50 г. Доставка в пакоматы и курьером по всей Латвии и за её пределы.

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Большая часть забора на границе построена: оставшиеся 57 км планируется закончить в следующем году

Новости Латвии 17:26

Новости Латвии комментариев

Заграждение на латвийско-российской границе в настоящее время построено примерно на 80% от общей протяженности границы - готовы 222 из 283 км, сообщил агентству ЛЕТА председатель правления ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) Ренар Гришкевич.

Заграждение на латвийско-российской границе в настоящее время построено примерно на 80% от общей протяженности границы - готовы 222 из 283 км, сообщил агентству ЛЕТА председатель правления ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) Ренар Гришкевич.

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«Такой человек не может ходить по миру!» Трагедия в Огре: женщина ищет свидетелей гибели своей сестры

Важно 17:17

Важно комментариев

На прошлой неделе в центре Огре была сбита женщина, которая через несколько часов скончалась в больнице. Ее родственники и сотрудники правоохранительных органов ищут очевидцев, чтобы разобраться в обстоятельствах трагического ДТП, сообщает портал Mixnews со ссылкой на программу Degpunktā.

На прошлой неделе в центре Огре была сбита женщина, которая через несколько часов скончалась в больнице. Ее родственники и сотрудники правоохранительных органов ищут очевидцев, чтобы разобраться в обстоятельствах трагического ДТП, сообщает портал Mixnews со ссылкой на программу Degpunktā.

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Абсолютная власть? Нацблок хочет придать Центру госязыка статус независимого учреждения

Важно 17:12

Важно комментариев

Оппозиционная партия в Сейме, Национальный альянс (Нацблок), предлагает преобразовать Центр государственного языка (ЦГЯ) в независимое учреждение, «чтобы уменьшить политическое влияние на это учреждение», сообщили агентству LETA в партии.

Оппозиционная партия в Сейме, Национальный альянс (Нацблок), предлагает преобразовать Центр государственного языка (ЦГЯ) в независимое учреждение, «чтобы уменьшить политическое влияние на это учреждение», сообщили агентству LETA в партии.

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Очень хочется денег: коалиция рассматривает возможность восстановления депутатских квот

Новости Латвии 17:07

Новости Латвии комментариев

Формирующие правительство партии рассматривают возможность восстановления так называемых депутатских квот, которые в прошлом подвергались резкой критике.

Формирующие правительство партии рассматривают возможность восстановления так называемых депутатских квот, которые в прошлом подвергались резкой критике.

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Искусственный интеллект с ядерным реактором: Google обращается к новым источникам энергии

Наука и технологии 16:48

Наука и технологии комментариев

Google подписал соглашение с компанией Kairos Power об использовании небольших ядерных реакторов для выработки огромного количества энергии, необходимой для работы центров обработки данных искусственного интеллекта. По соглашению, первый реактор заработает к 2030 году, и еще несколько — в течение следующих пяти лет. Сумма сделки и местоположение будущих реакторов пока не разглашаются, сообщает BBC.

Google подписал соглашение с компанией Kairos Power об использовании небольших ядерных реакторов для выработки огромного количества энергии, необходимой для работы центров обработки данных искусственного интеллекта. По соглашению, первый реактор заработает к 2030 году, и еще несколько — в течение следующих пяти лет. Сумма сделки и местоположение будущих реакторов пока не разглашаются, сообщает BBC.

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Rīgas siltums берет в кредит миллионы евро. Как долго придется расплачиваться за модернизацию?

Новости Латвии 16:35

Новости Латвии комментариев

АО "Rīgas siltums" и Северный инвестиционный банк подписали договор о кредите на 18 млн евро для финансирования модернизации инфраструктуры теплосетей, а общий объем инвестиционной программы составит 24 млн евро, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью "Rīgas siltums" Яна Розе.

АО "Rīgas siltums" и Северный инвестиционный банк подписали договор о кредите на 18 млн евро для финансирования модернизации инфраструктуры теплосетей, а общий объем инвестиционной программы составит 24 млн евро, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью "Rīgas siltums" Яна Розе.

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Без имен и надгробий: как хоронят мигрантов, погибших на латвийской границе

Важно 16:28

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Вот уже несколько лет продолжается кризис с мигрантами на границах Европейского Союза с Беларусью, который считается гибридной войной против ЕС. Основным оружием в этой войне стали незаконные мигранты, которых власти Беларуси активно используют для давления на соседние страны: Латвию, Литву и Польшу, рассказывается в репортаже "Настоящего времени". 

Вот уже несколько лет продолжается кризис с мигрантами на границах Европейского Союза с Беларусью, который считается гибридной войной против ЕС. Основным оружием в этой войне стали незаконные мигранты, которых власти Беларуси активно используют для давления на соседние страны: Латвию, Литву и Польшу, рассказывается в репортаже "Настоящего времени". 

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