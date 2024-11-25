«De facto»: латвийские предприятия в этом году чаще обходят санкции против России

По данным таможенного управления, если за весь прошлый год было выявлено 2175 нарушений, то в этом году за десять месяцев - уже 2623. Однако, если только нет очевидных признаков обхода санкций, никого сразу не задерживают.

"Разумеется, бывают ситуации, когда очевидно, что имело место преднамеренное нарушение санкций. Например, человек пытался проехать через Литву, мы получили из Литвы информацию о рисках, а теперь он пытается проехать через Латвию. А бывают другие ситуации, когда человек говорит, что не знал о том, что товары запрещены", - поясняет руководитель отдела управления рисками таможенного управления Атис Пилатс.

Как отмечает Банк Латвии, предприниматели пытаются обойти санкции, отправляя запрещенные товары в страны, где ограничений нет - государства Центральной Азии, Объединенные Арабские Эмираты и Китай. Экспорт в эти страны с начала войны значительно вырос.

Дела об обходе санкций - новая практика для латвийских судов. В прошлом году было возбуждено 14 уголовных дел по одному и тому же поводу - сотрудничеству с подсанкционным российским пропагандистом Дмитрием Киселевым и публикациям на сайтах "Sputnik" и "Baltnews".

По двум делам было достигнуто соглашение с прокурором. В этом году еще по трем делам были вынесены приговоры о штрафах и общественных работах.

Имеются еще два решения судов первой инстанции по делам об обходе санкций, но пока ни одно не вступило в силу и ни одно из дел не привело к тюремному заключению.

(Lsm.lv)