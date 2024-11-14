«Даже президента послали подальше…» Соцсети возмущаются расточительной тратой денег

Несмотря на нескрываемое тогда возмущение главы государства и шум в социальных сетях, новый состав правления общественных СМИ был утвержден, а вознаграждение членам правления установлено в запланированном размере.

Вот и сейчас люди возмущаются и с сожалением признают, что даже президент оказался не способен повлиять на процессы и ограничить расточительную трату денег.

Один из постов в социальной сети «Х»: «Что случилось с этими зарплатами? Твиттер полаял, а караван пошел дальше?»

Комментаторы отметили, что больше не "слышат" голос президента по этому вопросу: «Более того - даже президента послали подальше... Он пытался возражать, но замолчал и больше не "пикал"»

https://twitter.com/realNepareizais/status/1856631965895594164