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Даже депутаты озаботились ценами в магазинах! И разработали целую стратегию по их снижению (1)

Редакция PRESS 5 ноября, 2024 10:18

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Коалиция планирует снизить цены на продукты в супермаркетах. И руководителя парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунда Юревицса есть план, о котором он сообщил прессе после заседания коалиционного совета, сообщает ЛЕТА.

По его мнению, в супермаркетах Латвии можно наблюдать признаки картельного соглашения! "Мы видим, что цены на продукты питания чрезмерно высоки", — отметил Юревицс. [Ох ты ж, блин! Даже их при их то зарплатах, наконец-то, проняло, отметим мы. - press.lv]

Глава фракции "Нового Единства" в Сейме также уточнил, что пока не ясно, какие конкретные меры будут предприняты для снижения цен на продукты, однако "есть общее понимание, что в Латвии не существует настоящего свободного рынка между супермаркетами, и цены на продукты частично необоснованны".

Коалиционные партнеры единодушны в том, что необходимо повышать доступность данных для содействия конкуренции. Юревицс подчеркнул, что прозрачность данных — важный шаг для справедливого ценообразования.

Министр земледелия Армандс Краузе (Союз "зеленых" и крестьян) в свою очередь заявил, что решения будут разрабатываться совместно с отраслевыми ассоциациями. "Результат должен быть выгоден жителям — потребителям продуктов", — добавил Краузе, также подчеркнув важность прозрачности ценообразования.

На вопрос о том, когда можно ожидать конкретных решений, Юревицс ответил, что "в этом вопросе нельзя допускать задержек". Политик считает, что большинство решений может быть принята уже в этом году.

В программе "Šodienas jautājums" на Латвийском телевидении Юревицс позже заявил, что Министерство экономики предлагает несколько решений, однако достигнута договоренность не раскрывать все из них публично, чтобы "другая сторона не могла подготовиться". Он отметил, что одним из поддерживаемых пунктов является привлечение дополнительных торговцев в Латвию для создания конкурентного давления.

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) добавил, что были обобщены различные методы, применяемые в ЕС. Например, хорошие результаты показывает метод, используемый во Франции, который запрещает утилизацию продовольственных товаров. По его словам, это может побудить снижать цену на товар за четыре или пять дней до истечения его срока годности, а не только в последний день с последующей его передачей обратно производителю.

 

 

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