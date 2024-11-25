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Данных о подозрительных грузах на борту разбившегося в Вильнюсе самолета нет: DHL

© LETA 25 ноября, 2024 15:16

Мир 0 комментариев

В понедельник утром в Вильнюсе разбился грузовой самолет компании DHL, но представитель компании заявила, что у них нет никаких данных о подозрительных грузах на борту.

"На данный момент у нас нет никаких данных, подтверждающих наличие чего-то подозрительного, что могло бы навести нас на мысль о том, что это мог быть какой-то инцидент. Пока идет расследование, мы пока ничего не комментируем", - сказала BNS директор по продажам и маркетингу "DHL Lietuva" Аушра Руткаускене.

"Мы общаемся отдельно с каждым клиентом, чьи посылки находились в самолете, работаем со страховой компанией и будем решать вопрос о компенсации с каждым клиентом индивидуально", - сказала Руткаускене.

Разбившийся самолет "Boeing 737" принадлежал испанской авиакомпании "Swift Air" и использовался для перевозки посылок DHL. Он выполнял рейс из Лейпцига (Германия).

Официальные лица утверждают, что у них нет доказательств того, что катастрофа каким-либо образом связана с недавними диверсиями в Центральной и Восточной Европе, в которых Запад обвиняет Россию.

Ранее в этом году сообщалось о случаях подкладывания самовоспламеняющихся посылок в самолеты DHL, следовавшие из Литвы в Германию и Великобританию. Позднее западные должностные лица также связали эти инциденты с Россией. По их словам, это было частью тайной операции Москвы по поджогу транспортных и пассажирских самолетов, направлявшихся в США и Канаду.

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