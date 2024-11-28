Дали пожизненное: завершился суд над мужчиной, расчленившим своего собутыльника

Обвиняемый 9 мая прошлого года распивал спиртные напитки со своим знакомым по месту жительства в Аугшдаугавском крае, когда между ними возник конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта обвиняемый, имея умысел на убийство, нанес своему знакомому не менее 46 ударов острым предметом в несколько частей тела, причинив ему тяжкие телесные повреждения, от которых тот скончался.

Обвиняемый разделил труп на несколько частей, завернул каждую часть в полиэтиленовый пакет и утопил в Даугаве с кирпичами, привязав их металлической проволокой.

Прокурор Южнолатгальской прокуратуры потребовал приговорить подсудимого к пожизненному заключению, что является самым суровым наказанием, предусмотренным Уголовным законом, поэтому прокурор удовлетворен приговором и не планирует просить суд о подготовке полного его текста.