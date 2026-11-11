По мнению представителей ЛССП, прежде чем сокращать должности, учреждения должны определить, какие функции будут упрощены или отменены, а также разграничить вакансии и занятые должности. При этом необходимо гарантировать, что доступность и качество государственных услуг не ухудшатся.

Профсоюзы выступают против снижения пособий по болезни и безработице, социальных гарантий, пенсий и поддержки семей с детьми и людей с инвалидностью. Они также возражают против пересмотра необлагаемого минимума подоходного налога и изменения налоговых ставок. Если планируется пересмотреть систему поддержки семей, ЛССП требует представить расчеты влияния изменений на ежемесячные доходы разных типов домохозяйств.