Кроме того, профсоюзы требуют обосновать планы по пересмотру администрирования больничных листов и пособий, государственного семейного пособия и поддержки людей с инвалидностью, озвученные Кулбергсом на пресс-конференции 10 ноября. ЛССП настаивает, что меры экономии должны быть основаны на анализе их последствий и согласованы в Национальном совете по трехстороннему сотрудничеству (НСТС).
По мнению представителей ЛССП, прежде чем сокращать должности, учреждения должны определить, какие функции будут упрощены или отменены, а также разграничить вакансии и занятые должности. При этом необходимо гарантировать, что доступность и качество государственных услуг не ухудшатся.
Профсоюзы выступают против снижения пособий по болезни и безработице, социальных гарантий, пенсий и поддержки семей с детьми и людей с инвалидностью. Они также возражают против пересмотра необлагаемого минимума подоходного налога и изменения налоговых ставок. Если планируется пересмотреть систему поддержки семей, ЛССП требует представить расчеты влияния изменений на ежемесячные доходы разных типов домохозяйств.
ЛССП поддерживает содействие занятости молодежи, родителей и пожилых людей, а также требует обеспечить работникам госуправления возможность переквалификации до потери работы. Профсоюзы также возражают против повторного пересмотра пенсий за выслугу лет, вопрос о которых уже решался в ходе сложных переговоров.
«Правительство должно возобновить подлинный и аргументированный социальный диалог, поскольку спешка и необдуманные решения, как свидетельствует история, дорого обходились обществу», — заявил председатель ЛССП Эгилс Балдзенс.
Организация призывает принимать решения после анализа выгод и потерь, привлекая отраслевые профсоюзы и социальных партнеров на уровне подсоветов НСТС, отраслей и министерств.
ЛССП уже направил Кулбергсу, Министерству финансов и Государственной канцелярии предложения по бюджету на 2027 год и сокращению расходов госсектора. Однако, как сообщила агентству ЛЕТА заместитель председателя ЛССП Гита Ошкая, ответа профсоюзы не получили и не знают, учтены ли их предложения. По ее словам, консультаций с ЛССП не проводилось ни по бюджету, ни по озвученным планам экономии.
Ошкая подчеркнула, что перед сокращением штата необходимо оценить функции учреждений и выяснить, кому перейдут обязанности уволенных сотрудников и как изменится нагрузка на остальных работников. Пока объявлены лишь суммы предполагаемой экономии, но неясно, за счет каких мер она будет достигнута и как это отразится на доступности услуг, особенно для социально уязвимых групп.
Говоря о пособиях по инвалидности, Ошкая допустила пересмотр порядка их администрирования и критериев, но призвала учитывать также причины утраты трудоспособности, в том числе плохие условия труда. По ее оценке, ответственность за нарушения требований охраны труда остается низкой, поэтому необходимо уделять больше внимания безопасности и здоровью работников.
Главной проблемой Ошкая назвала отсутствие социального диалога. По ее словам, профсоюзы и работодатели могли бы совместно искать решения, однако сейчас социальные партнеры фактически остаются в стороне от обсуждения.
Она также отметила, что жители и семьи должны заранее знать, на какую поддержку могут рассчитывать с начала следующего года, однако ясности по бюджету пока нет, а формирование правительства затянулось.
При этом ЛССП поддерживает более эффективное использование государственных средств, поиск экономии и повышение занятости.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Андрис Кулбергс хочет к 2030 году добиться в Латвии такой финансовой ситуации, какая была в 2018 году, который, по его словам, был последним хорошим годом.
Об этом премьер-министр заявил во вторник на пресс-конференции, отметив, что в 2018 году реальный рост Латвии составил 4%.
Число трудоустроенных к 2030 году Кулбергс хочет увеличить до 909 000. Это было бы на 26 000 занятых больше, чем в 2025 году.
По словам премьер-министра, если бы в Латвии работало 909 000 человек, государство ежегодно получало бы в виде налогов примерно на 290 млн евро больше.
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