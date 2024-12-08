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«Дай мильон!»: Минздрав собирается попросить у правительства еще 1,3 миллиона евро; на что?

© LETA 8 декабря, 2024 12:03

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Минздрав планирует потребовать от правительства предоставить еще 1,3 миллиона евро из средств на непредвиденные расходы, чтобы покрыть затраты на приобретение вакцин от Covid-19, свидетельствует проект распоряжения министерства.

В министерстве заявляют, что расходы возникли в связи с пандемией Covid-19. Для покрытия расходов на приобретение, хранение вакцин и на логистику необходимо еще 1 миллион 241 тысяча 292 евро. Сумма за введение вакцин против Covid-19 за период с июля по октябрь нынешнего года - 62 тысячи 320 евро.

Как утверждает Минздрав, финансирование, запланированное на ограничение распространения инфекции, "было полностью израсходовано".

В последнее время от Covid-19 прививается мало людей, и Минздрав это тоже признал. В частности, в течение нынешней осени (до 28 ноября) вакцинировались против Covid-19 всего 15 тысяч 632 жителя Латвии, согласно данным мониторинга, который ведет Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). В результате принятых за время пандемии решений и заключенных тогда же договоров вакцины от Covid-19 все еще поставляются, но мало расходуются.

Всего на этот сезон закуплено 171 тысяча 360 доз вакцин от Covid-19. Из них получено и доступно 155 тысяч 520 доз, по информации Национальной службы здоровья. В общей сложности доступно 6 видов вакцин для грудных детей, детей постарше и для взрослых.

В начале ноября правительство уже приняло решение выделить 2 миллиона 880 тысяч 227 евро на приобретение и хранение вакцин, шприцев и растворов для инъекций, а также связанную с этим логистику, оплачено также введение вакцин от Covid-19 за период с января по июнь, стоившее 13 тысяч 329 евро. За соответствующее полугодие государству пришлось уничтожить 606 тысяч 594 дозы вакцины, так как на них не было спроса ни в стране, ни за рубежом.

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