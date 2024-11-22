Да начните уже работать: Ринкевич нанес «рабочий визит» рижским властям и посокрушался

В пятницу с рабочим визитом Ринкевич посетил Рижское самоуправление. Президент осмотрел два убежища для защиты населения в случае катастроф и военной угрозы и посетил филиал государственного центра социального ухода "Рига" в Плявниеки. Кроме того, он ознакомился с предпринимательской средой, посетив предприятия ООО "GroGlass" и ООО "Mikrotīkls".

Valsts prezidents @edgarsrinkevics aicina koncentrēt uzmanību uz Rīgas valstspilsētas konkurētspējas attīstību



https://t.co/FRBn0FcbF6 pic.twitter.com/YJ75XsDd4r — Valsts prezidenta kanceleja (@Rigas_pils) November 22, 2024

На встрече с руководством Рижской думы обсуждалась модель управления столицей, связанные с сетью школ вопросы, а также внедрение плана гражданской обороны, в том числе возможности создания убежищ и приютов.

Президент отметил, что в широком масштабе конкурентоспособность Риги по сравнению с другими столицами стран Балтии или Северной Европы отстает. По его мнению, необходимо совершенствовать модель управления городом, более целенаправленно работать над привлечением инвестиций, сокращением бюрократии и предпринимать другие шаги, способствующие развитию конкурентоспособности Риги.

В ходе рабочего визита Ринкевич посетил предприятие по производству систем коммуникаций данных ООО "Mikrotīkls". Президент высоко оценил вклад компании в науку и развитие.

Кроме того, президент ознакомился с деятельностью предприятия по производству высокотехнологичных стеклянных покрытий ООО "GroGlass", которое производит стекло с покрытием против отражения для рам и хранения произведений искусства как в Латвийском национальном художественном музее, так и в других музеях мира.