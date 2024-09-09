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Да что же творится с Латвией и с нами? Пост писателя о просьбе соседки вызвал бурное обсуждение в соцсетях (4)

Neatkarīgā Rīta Avīze 9 сентября, 2024 19:39

Выбор редакции 4 комментариев

Писатель и журналист Римантс Зиедонис поделился в Facebook правдивой историей, которая заставляет нас задуматься о том, что происходит в Латвии, пишет "Неаткарига". Как рассказал Римантас, соседка попросила у него хлеба.

«Я в замешательстве. Моя соседка с лестничной площадки позвонила мне и попросила хлеба. Я дал ей хлеб и кофе. Она не бомж, а крепкая старушка. Бомжи к нам в подъезд не ходят, есть дверной код. Но я все чаще начинаю задумываться: что происходит в Латвии? Например, почему у членов Совета по радио и телевидению зарплата 10 000? За что? Чем они там занимаются? Они контролируют частные компании? Это наши деньги - деньги налогоплательщиков».

Стоит отметить, что этот пост привлек большое внимание пользователей Facebook. В комментариях люди критически оценивали то, что сейчас происходит в Латвии.

«Люди продолжают терпеть из года в год. Выкладываются на работе за копейки и отдают последнее... нет сильных протестов, нет общности, люди лучше друг друга съедят... почему бы не продолжать их доить, если все покорно соглашаются... Никто не отказывается ходить на работу, или не платить безумные суммы за счета, еду, лекарства....»

«Существует безумное расслоение».

«Страна тонет с приходом к власти «Нового времени», затем преобразованного в «Единство». Конечно, страну не спасут Шлесерс и Ко... но да, мы там, где мы есть! До тех пор, пока большинство не будет основательно затрахано..... Хотя Ковид доказал, что может трахать всю страну и загребать деньги».

«Причина, по сути, одна - ситуацию обеспечивает партийная избирательная система. К власти приходят не представители народа, а партийные функционеры, обладающие большей или меньшей способностью обхаживать пустоту и получать налоговые деньги народа. Большинство народа делегирует свою власть на четыре года практически без обратной связи. Изменить это может только концепция народного правительства, которую Валдис Штейн подробно описал в своих книгах».

«У нас в Латвии есть хорошие вещи, есть не очень хорошие и есть плохие. Плохо то, что государство слишком мало заботится о достойной старости, это факт. Об этом нужно говорить, и хорошо, что вы об этом говорите. Хорошо, что за маленькими детьми присматривают, строгие правила для детских садов... Но наша "старая роща" тоже заслуживает лучшего».

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Комментарии (4) 154 реакций
Комментарии (4) 154 реакций
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В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро (4)

Мир 18:54

Мир 4 комментариев

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

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Порты в США парализованы забастовкой. Что будет с торговлей и с поставками оружия Украине? (4)

Мир 18:44

Мир 4 комментариев

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

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Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься (4)

Важно 18:22

Важно 4 комментариев

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Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

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На ветер улетают сотни миллионов — а виновных нет! Долго так будет продолжаться? Андрей Козлов (4)

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции 4 комментариев

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"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

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Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием (4)

Важно 18:13

Важно 4 комментариев

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

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«Пойти преподавать — это очень отчаянный поступок»: директор школы (4)

Важно 18:10

Важно 4 комментариев

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

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За ребёнка — 428 евро: в Латвии появилась «нянечкина служба» на деньги ЕС (4)

Бизнес 18:02

Бизнес 4 комментариев

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать