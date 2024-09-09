«Я в замешательстве. Моя соседка с лестничной площадки позвонила мне и попросила хлеба. Я дал ей хлеб и кофе. Она не бомж, а крепкая старушка. Бомжи к нам в подъезд не ходят, есть дверной код. Но я все чаще начинаю задумываться: что происходит в Латвии? Например, почему у членов Совета по радио и телевидению зарплата 10 000? За что? Чем они там занимаются? Они контролируют частные компании? Это наши деньги - деньги налогоплательщиков».

Стоит отметить, что этот пост привлек большое внимание пользователей Facebook. В комментариях люди критически оценивали то, что сейчас происходит в Латвии.

«Люди продолжают терпеть из года в год. Выкладываются на работе за копейки и отдают последнее... нет сильных протестов, нет общности, люди лучше друг друга съедят... почему бы не продолжать их доить, если все покорно соглашаются... Никто не отказывается ходить на работу, или не платить безумные суммы за счета, еду, лекарства....»

«Существует безумное расслоение».

«Страна тонет с приходом к власти «Нового времени», затем преобразованного в «Единство». Конечно, страну не спасут Шлесерс и Ко... но да, мы там, где мы есть! До тех пор, пока большинство не будет основательно затрахано..... Хотя Ковид доказал, что может трахать всю страну и загребать деньги».

«Причина, по сути, одна - ситуацию обеспечивает партийная избирательная система. К власти приходят не представители народа, а партийные функционеры, обладающие большей или меньшей способностью обхаживать пустоту и получать налоговые деньги народа. Большинство народа делегирует свою власть на четыре года практически без обратной связи. Изменить это может только концепция народного правительства, которую Валдис Штейн подробно описал в своих книгах».

«У нас в Латвии есть хорошие вещи, есть не очень хорошие и есть плохие. Плохо то, что государство слишком мало заботится о достойной старости, это факт. Об этом нужно говорить, и хорошо, что вы об этом говорите. Хорошо, что за маленькими детьми присматривают, строгие правила для детских садов... Но наша "старая роща" тоже заслуживает лучшего».