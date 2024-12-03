«Cтолкновение будет безопасным»: ученые заметили астероид, летящий на Россию. Он уже упал в Якутии (ВИДЕО)

Профессор УрФУ Виктор Гроховский рассказал, что астероид войдет в атмосферу Земли в 19:17 мск 3 декабря. По его словам, падение ожидается в Якутии, между поселком Олёкминск и Ленском.

По данным Европейского космического агентства, диаметр космического объекта — около 70 сантиметров. «Cтолкновение будет безопасным и, скорее всего, вызовет красивый огненный шар в небе над северной Сибирью», — отметили в ЕКА.

Как уточняет телеграм-канал Astroalert, астероид, названный как C0WEPC5, войдет в верхние слои атмосферы на высоте 100 километров над Землей в месте (118.63° в. д., 60.827° с. ш.), расположенном в 110 километрах северо-западнее от Олёкминска и в 200 километрах восточнее от Ленска. Канал отмечает, что космическое тело будет хорошо видно в радиусе 500 километров от места падения.

Астероид C0WEPC5 открыли утром 3 декабря 2024 года в обсерватории Китт-Пик в американском штате Аризона с помощью двухметрового телескопа.

Очевидцы уже делятся в социальных сетях видео с кадрами падения астероида в Якутии