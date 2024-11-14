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CSDD повышает цены: на что и на сколько?

© LETA 14 ноября, 2024 13:53

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Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD) со следующего года повышает цены на свои услуги.

Стоимость техосмотра автобусов и грузовиков увеличится примерно на 40% - с 50 евро до более чем 70 евро, для легковых автомобилей техосмотр подорожает на 8% до 34 евро, а экзамен по вождению будет стоить на 20% больше - почти 36 евро.

На прошлой неделе депутаты парламентской оппозиции призвали отменить повышение, заявив, что оно необоснованно, но Сейм отклонил их требование. CSDD не получает государственного финансирования, а зарабатывает сама и выплачивает дивиденды государству.

В прошлом году дирекция заработала около 4 млн евро, ее оборот составил 60 млн евро, а в госбюджет за последние пять лет было перечислено почти 13 млн евро. Если не будут повышены цены на услуги, то в следующем году CSDD не сможет ничего внести в госбюджет, так как ее убытки составят 1 млн евро, заявил ее руководитель Айвар Аксенок.

В то же время прибыль фирм, которые проводят техосмотр, в прошлом году превысила 2 млн евро.

Госконтроль и ранее указывал на непропорционально высокую рентабельность этих фирм, но с тех пор конкуренция на рынке только уменьшалась.

Основной причиной повышения цен на услуги CSDD является рост стоимости техосмотра. Дирекция в течение долгого времени закупает эти услуги у компаний, которые пришли в этот бизнес еще в 1990-х годах: "Auteko & Tuv Latvija - Tuv Rheinland grupa", "Autests", "Scantest" и "Venttests".

Раньше CSDD была в этих компаниях совладельцем, но была вынуждена из них уйти в 2022 году после возражений Совета по конкуренции, который заявил, что на станциях техосмотра "создана привилегированная ситуация для отдельных участников рынка".

(Ir)
 

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