Covid и EURIBOR убили рынок офисных зданий в Латвии

По данным Colliers Baltic, за последние пять лет построено 177 тысяч квадратных метров новых офисных площадей, сдаваемых в аренду, и в настоящее время идет процесс заполнения этих площадей.

Далдерис пояснил, что на активность запуска новых офисных проектов больше влияет не высокая ставка EURIBOR, а быстрый рост стоимости строительства (около 30-40%) несколько лет назад, за которым не последовал столь же быстрый рост стоимости аренды офисов (около 10%). Большее влияние EURIBOR будет непосредственно наблюдаться в невозможности впоследствии продать эти недавно построенные офисные здания, признал Далдерис.

По словам Далдериса, в настоящее время ведется строительство еще 64 000 квадратных метров новых офисных площадей, включая блок «Квартала Дома печати», строительство которого сейчас приостановлено, и еще 58 000 квадратных метров могут быть построены, если ситуация на рынке улучшится или появится якорный арендатор.

«Сейчас очень важно решить вопросы, связанные с изменением методики определения кадастровой стоимости зданий, и их последующим влиянием на политику налогообложения недвижимости в Риге. Нельзя допустить, чтобы налоговая нагрузка на недвижимость в сегменте коммерческой недвижимости выросла», — подчеркнул Далдерис.

В то же время, в жилищном сегменте, где Латвия в несколько раз отстает от соседних стран, по мнению Далдериса, было бы важно найти возможность установить соразмерную реальным расходам плату за регистрацию земельного кадастра и применить пониженную добавленную стоимость в размере 12%. ставки налога (НДС) на новые, энергоэффективные дома, приобретаемые молодыми семьями.

Далдерис отметил, что в ряде стран Евросоюза сниженная ставка НДС на энергоэффективное жилье в сегменте новых жилых помещений выступила существенным мультипликатором для отрасли недвижимости.