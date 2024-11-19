Cлой снега толщиной 5 см! Приближается сильный снегопад: желтое предупреждение

Самые сильные осадки в виде дождя и метели ожидаются ночью и утром. Они выпадут по всей стране, затруднив передвижение по дорогам - они станут скользкими, ухудшится видимость - предостерегает штаб оперативного управления Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС). В течение дня снег растает, но местами, в основном в центральной части Курземе, может сохраниться снежный покров.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение желтой степени о грядущем снеге, мокром снеге и метели: к утру во многих районах страны образуется слой снега толщиной 5-8 сантиметров.

Желтое предупреждение — в силе с 21 часа 19 ноября до полудня 20 ноября. Ожидается сильный снегопад! Из-за порывистого ветра возможна небольшая поземка. Условия езды усложнятся, во время снегопада видимость будет ухудшаться до 200-500 м, некоторые участки дорог станут скользкими. Днем снег сменится мокрым снегом и дождем, в результате чего снежный покров растает.

Выпавший мокрый снег в некоторых районах может привести к поломке ветвей деревьев и повреждению линий электропередачи. В некоторых районах может быть затруднено передвижение вне помещений (уличные занятия спортом, прогулки). Будьте осторожны при ходьбе, езде на велосипеде или автомобиле.

Восточный, юго-восточный ветер ночью усилится до 11-16 метров в секунду, а днем его порывы составят 18-23 метра в секунду. Минимальная температура воздуха в ночь на среду составит -1...+2 градуса, утром и днем - до +2...+7 градусов.

В Риге ночью ожидаются дождь и метель, в первой половине дня в среду еще временами будут идти дожди, во второй половине дня обойдется без осадков и сквозь облака пробьются лучи солнца. Ночью воздух остынет до нуля градусов, а восточный, юго-восточный ветер в порывах усилится до 14 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до +6 градусов, скорость южного ветра в порывах достигнет 20 метров в секунду. Во второй половине недели похолодает, ожидается снег.

24 или 25 ноября Латвии достигнет новый циклон с осадками и порывистым ветром.