Обстоятельства трагедии и причины возгорания пока не сообщаются. Неизвестно также, находились ли в доме другие люди.

Ещё один крупный пожар произошёл вечером в Огре. В 19:11 спасатели получили сообщение о возгорании на улице Бривибас. Прибыв на место, они обнаружили, что огонь полностью охватил хозяйственную постройку площадью 100 квадратных метров и перекинулся на расположенный поблизости двухэтажный жилой дом.