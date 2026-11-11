Самая трагическая ситуация произошла в Балвском крае. Около семи часов утра спасатели получили вызов на пожар в одноэтажном жилом доме. К моменту тушения огонь распространился на площадь 180 квадратных метров. В результате пожара погиб человек.
Обстоятельства трагедии и причины возгорания пока не сообщаются. Неизвестно также, находились ли в доме другие люди.
Ещё один крупный пожар произошёл вечером в Огре. В 19:11 спасатели получили сообщение о возгорании на улице Бривибас. Прибыв на место, они обнаружили, что огонь полностью охватил хозяйственную постройку площадью 100 квадратных метров и перекинулся на расположенный поблизости двухэтажный жилой дом.
В жилом здании горели конструкции крыши, первый и второй этажи. Общая площадь пожара в доме составила ещё 100 квадратных метров. Таким образом, пламя охватило в общей сложности 200 квадратных метров.
Борьба с огнём продолжалась несколько часов. Завершить работы спасателям удалось только спустя час после полуночи.
Днём ранее серьёзного происшествия удалось избежать в Сигулде. В 13:23 пожарные выехали на улицу Зинатнес, где в дымоходе двухэтажного жилого дома загорелась сажа. Хотя площадь возгорания составляла всего два квадратных метра, здание быстро заполнилось густым дымом.
Ещё до прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались восемь человек.
Помимо пожаров, спасателям пришлось выезжать и на другие чрезвычайные происшествия. В Курмальской волости Кулдигского края из пруда было извлечено тело погибшего человека. Его передали сотрудникам Государственной полиции. Обстоятельства и причина смерти пока неизвестны.
По данным VUGD, с начала 2026 года из водоёмов Латвии извлекли уже 66 погибших. Из них 41 человек был обнаружен в период официального купального сезона, с 15 мая по 15 сентября.
За минувшие сутки пожарные также тушили загоревшуюся сажу в дымоходах, оставленную без присмотра пищу, дачный домик, кухонную вытяжку и потолочные конструкции.
Всего за сутки VUGD получила 42 вызова. Девять из них были связаны с тушением пожаров, 21 потребовал проведения спасательных работ, а ещё 12 вызовов оказались ложными.
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