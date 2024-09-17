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Чужие здесь не ходят! Самое главное в доме — двери

Реклама 17 сентября, 2024 10:53

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Самое главное в доме -- хоть особняке, хоть скромной квартире в панельном доме -- это двери. Когда они плохого качества, это просто приглашение для воров зайти в гости, когда хозяев нет дома...

Специалисты Vitrobalt говорят, что толщина и качество стального листа, который располагается с внешней стороны двери, играет исключительно важную роль. Оптимальным показателем считается толщина в 1,5-2 мм: это уже половина гарантии того, что дверь вашего жилища будет непреодолимой преградой для воров, огня, холода, запахов и шума.

Поэтому у двери между наружной и внутренней панелью должен быть утеплитель, чаще всего слой минеральной ваты (этот материал предпочтительнее в силу низкой горючести и хорошей шумо- и теплоизоляции) или других материалов -- например, пенопропилена, пенопласта, поролона, кусочков дерева и даже опилок и бумаги.

Большинство производителей используют отделку стальным листом только с наружной стороны. Но если надо, следует подобрать еще более надежны дверные блоки, в которых два листа стали -- снаружи и с внутренней стороны.

Монтируется металлическая дверь благодаря гнуто-профильной рамной конструкции, пены либо минеральной ваты и резинового уплотнителя.

Важным компонентом входной двери, на котором точно не стоит экономить, является замок -- чем он надежнее и заковыристее, тем лучше.

Для максимального уровня защиты целесообразна установка двух типов запорных механизмов с разным принципом действия.

На входные двери устанавливаются следующие типы замков:

* сувальдные замки, которые популярны благодаря надежности, прочной конструкции. Они врезного типа, поэтому не будет выступающих элементов, которые можно вскрыть или взломать;

* цилиндровые замки. Таковые имеют ригельную и секретную части. Для повышения безопасности замок дополняется броненакладками или специальными шариками, которые препятствуют высверливанию;

* ригельные -- не самый надежный вариант, так как их просто взломать;

* электронные -- запорные механизмы такого типа наиболее безопасны, так как их можно открыть кодом, картой или отпечатком пальцев.

(!) Чтобы повысить прочность замковой зоны, как правило, используются усилительный стальной лист.

Совет

Выбирая металлическую дверь, особое внимание стоит уделить ее конструкции, чтобы дверь была прочной, не шаталась, не скрипела. Также существуют международные стандарты соответствия двери -- качеству EN12605 и EN12453. Металлическая дверь должна обеспечивать защиту вашего дома, а также быть надежной во всех смыслах (начиная от конструкции и заканчивая дверным замком и фурнитурой).

Выбирайте проверенные фирмы-изготовители, которые работают на строительном рынке не один год и имеют хорошую репутацию. Один из таковых -- VitroBalt, который сам изготавливает металлические конструкции для дверей и другие составляющие готовых конструкций.

Совет. Поговорите со специалистами -- они помогут подобрать нужную дверь и замки к ней. Салон находится в Риге на Vienības gatve, 78. Телефон: +371 27049629; +371 2011001. Выбрать и заказать дверь можно и в интернет-магазине  https://vtb.lv/ru

Вопрос изучала Людмила ВЕВЕРЕ.

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В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро

Мир 18:54

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Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

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Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

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Важно 18:22

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Выбор редакции 18:18

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"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

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Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием

Важно 18:13

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В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

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«Пойти преподавать — это очень отчаянный поступок»: директор школы

Важно 18:10

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Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

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За ребёнка — 428 евро: в Латвии появилась «нянечкина служба» на деньги ЕС

Бизнес 18:02

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Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать