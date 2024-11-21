«Чувствую себя такой дурой!». Мошенники ограбили жительницу Валки простейшим методом

Обманутая жительница Валки, пожелавшая остаться анонимной, считала, что она неуязвима до судьбоносного звонка мошенников. Женщине позвонил человек, представившийся представителем оператора связи. Вскоре в цепочку мошеннического общения вмешался и человек, представившийся работником Smart-ID. Женщина как раз болела, только что проснулась и слабо соображала и исполнила все команды мошенников, передав им данные для доступа к банковскому счету.

Она рассказывает, что в какой-то момент даже спросила их, не мошенники ли они, но поверила их словам: «Нет!».

"Поймите, я все сделала сама. Я чувствую себя такой дурой! Ведь сколько о них рассказано и показано!" - сокрушается пострадавшая.

В итоге у жительницы Валки украли почти 1000 евро. Потерпевшая обратилась в полицию, правоохранители возбудили уголовное дело.

Самым распространенным видом мошенничества является фишинг или телефонное мошенничество, сообщили в Государственной полиции (ГП). В этом году в период с 1 января по 13 ноября получена информация о 7,5 млн евро, украденных в результате телефонного мошенничества. По данным ГП, от телефонных мошенников страдают преимущественно женщины старше 55 лет.

Элвис Страздиньш, энтузиаст технологий и очень активный «охотник» на мошенников, убежден, что общая сумма украденных денег гораздо выше и чаще обманывают молодых людей, но, по словам Страздиньша, у правоохранителей нет объективной информации о них, потому что молодые люди не хотят признаваться в том, что пойманы - они неохотно обращаются в полицию.

ФОТО "Без табу"