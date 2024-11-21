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«Чувствую себя такой дурой!». Мошенники ограбили жительницу Валки простейшим методом

tv3.lv 21 ноября, 2024 12:05

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Мошенники, представившись представителями оператора связи и «Smart-ID», обманули жительницу Валки и опустошили весь ее счет, сообщает  телепрограмма "Без табу".

Обманутая жительница Валки, пожелавшая остаться анонимной, считала, что она неуязвима до судьбоносного звонка мошенников. Женщине позвонил человек, представившийся представителем оператора связи. Вскоре в цепочку мошеннического общения вмешался и человек, представившийся работником Smart-ID. Женщина как раз болела, только что проснулась и слабо соображала и исполнила все команды мошенников, передав им данные для доступа к банковскому счету.

Она рассказывает, что в какой-то момент даже спросила их, не мошенники ли они, но поверила их словам: «Нет!».

"Поймите, я все сделала сама. Я чувствую себя такой дурой! Ведь сколько о них рассказано и показано!" - сокрушается пострадавшая. 

В итоге у жительницы Валки украли почти 1000 евро. Потерпевшая обратилась в полицию, правоохранители возбудили уголовное дело.

Самым распространенным видом мошенничества является фишинг или телефонное мошенничество, сообщили в Государственной полиции (ГП). В этом году в период с 1 января по 13 ноября получена информация о 7,5 млн евро, украденных в результате телефонного мошенничества. По данным ГП, от телефонных мошенников страдают преимущественно женщины старше 55 лет.

Элвис Страздиньш, энтузиаст технологий и очень активный «охотник» на мошенников, убежден, что общая сумма украденных денег гораздо выше и чаще обманывают молодых людей, но, по словам Страздиньша, у правоохранителей нет объективной информации о них, потому что молодые люди не хотят признаваться в том, что пойманы - они неохотно обращаются в полицию.

ФОТО "Без табу"

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