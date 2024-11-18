Чуть не наступил! Охотники в лесу под Прейли обнаружили ежей, но это были не звери

«Во время охоты на лесной тропинке, где можно проехать на машине, а охотники идут стоять на лабазе, мы нашли таких ежей. Один охотник чуть не наступил на него сверху. Хозяин леса охотился вместе с нами и был в ярости», - пишет Виталий в Facebook.

В комментариях люди предположили, что раскидать ежей на дороге могло прийти в голову только какому-то не очень умному защитнику леса или какому-нибудь злоумышленнику, который затаил злобу на владельца леса.

"Нет слов! Скорее всего, это "обиженный" владелец прилегающего леса/земли. Вопрос: кто навредил этому бандиту - сосед, охотники, лесорубы... Но пострадают в основном невиновные!", - пишут в комментариях.

"Чем дальше в лес, тем толще партизаны! Каким будет следующий шаг? Устроят засаду и будут стрелять или заминируют? Человеческий идиотизм не знает границ! А что будет, если лошадь со всадником наступит на такого ежа? Такое поведение преступно! Что творится в головах этих существ? Их никак нельзя назвать людьми!", - отмечают люди.

"Такие раскидывают "друзья леса", чтобы люди не ездили на квадрациклах и мотоциклах по лесу", - объясняет один из комментаторов.