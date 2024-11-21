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Чудом не случилась большая трагедия: кран упал на дорогу перед школьным автобусом в Марупе (дополнено)

Редакция PRESS 21 ноября, 2024 18:39

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В Марупском крае на улице Рожу возле выезде на дорогу Р132 (около Рижской объездной дороги), около 15:30 на проезжую часть упал подъемный кран. Очевидцы сообщают, что едва не произошла страшная трагедия - металлическая конструкция упала прямо перед школьным автобусом, полным детей.

В результате аварии движение транспорта на указанном участке дороги было частично перекрыто, сообщается в социальной сети Facebook самоуправление Марупского края.

"Ответственные службы самоуправления оперативно осмотрели место происшествия, в результате происшествия никто не пострадал. Муниципальная полиция оцепила место происшествия и в настоящее время регулирует движение транспорта", - говорится в официальном заявлении городских властей.

В то же время, очевидцы утверждают, что металлическая конструкция рухнула рядом со школьным автобусом. Лишь чудом удалось избежать страшной катастрофы, которая могла быть сравнима с трагедией в Золитуде в 2011 году. Слова очевидца приводит портал iauto.lv.

Подробности инцидента раскрываются в группе Facebook «Марупе Инфо»: «На этот раз невозможно молчать, потому что могла произойти очень большая беда, и об этом должны знать все в регионе, чтобы событие не «ушло под ковер». Мой ребенок, ехав домой на школьном автобусе, пережил ужасающую ситуацию на улице Рожу: по счастливому стечению обстоятельств огромный металлический кран не упал на школьный автобус, полный детей – можно только догадываться сколько тонн. В автобусе был слышен сильный хлопок, и в этот момент всего в нескольких секундах езды на дорогу упал кран.

Когда я позвонила, муниципальная полиция Марупе уже была проинформирована и выехала на место происшествия. Я очень надеюсь, что ничего подобного больше никогда не повторится, что должностные лица Valiants SIA будут привлечены к ответственности и что органы, отвечающие за безопасность в Марупе, будут честны, применив к компании и ответственным лицам самое суровое наказание», - сказано в сообщении Эвии Заке.

 

 

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