Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 29. Ноября Завтра: Ignats, Virginija

Чудеса ценообразования от Latvijas Pasts — спрос меньше, но цены больше

Редакция PRESS 29 ноября, 2024 10:30

Бизнес 0 комментариев

С января 2025 года увеличатся тарифы Latvijas Pasts. Накануне их утвердили в Комиссии по регулированию общественных услуг, рассказывает передача «Домская площадь» на Латвийском радио 4, пишет LSM+.

«Новый тариф вызывает двойственные чувства и у нас. С одной стороны, мы хотим удержать плату за свои услуги на наиболее приемлемом уровне. С другой — надо быть реалистами», — прокомментировал этот шаг в студии утренней программы «Домская площадь» исполняющий обязанности председателя правления Latvijas Pasts Андрис Пуриньш.

Так, существенно подорожает отправка писем. Если сейчас стоимость этой услуги составляет 1.65€, то уже с 1 января за отправление одного письма нужно будет заплатить 2.30€. «Это значительное повышение. Но это — повышение за два года, так как один год мы пропустили и не пересматривали цены», пояснил руководитель почтового ведомства.

Пуриньш подчёркивает, что поток традиционных отправлений уменьшается. Вместо бумажных писем жители Латвии предпочитают электронную переписку. «Эта тенденция характерна для каждого года. И мы, как компания, даже думали — будем ли мы с этим бороться. Но фактически это была бы борьба с ветряными мельницами. Мы должны считаться с тем, что люди переходят на электронную переписку».

Трансформируется и сама почта: становится меньше почтовых отделений на местах. Их заменяют пакоматы и услуга «Почтальон на дому», когда те же самые услуги и за ту же плату предоставляет приехавший к человеку сотрудник Latvijas Pasts.

Как рассказал Пурьньш, сейчас в Латвии осталось 115 почтовых отделений. В то же время растёт количество пакоматов Latvijas Pasts. Сегодня, 29 ноября, их станет уже 413. «Пока их основными пользователями являются молодёжь и среднее поколение. Пожилые люди относятся к ним настороженно. Но и они начинают привыкать к ним, как к главному каналу доставки».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Путин грозит ударить по Киеву новой баллистической ракетой и хвалит Трампа

Важно 13:18

Важно 0 комментариев

Путин утверждает, что запуск нескольких ракет "Орешник" в ходе одной атаки будет иметь разрушительную силу, сравнимую с ядерным ударом, пишет "Евроньюз".

Путин утверждает, что запуск нескольких ракет "Орешник" в ходе одной атаки будет иметь разрушительную силу, сравнимую с ядерным ударом, пишет "Евроньюз".

Читать
Загрузка

На Домской площади Риги начинает работу Рождественская ярмарка

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня на Домской площади открывается Рождественская ярмарка, сообщает ЛЕТА. Ярмарка будет работать до 2 января. На ней будут продаваться местные ремесленные изделия, ювелирные украшения, вязаные изделия, изделия из дерева и кожи, свечи, украшения, а также еда и напитки от более чем 80 продавцов.

Сегодня на Домской площади открывается Рождественская ярмарка, сообщает ЛЕТА. Ярмарка будет работать до 2 января. На ней будут продаваться местные ремесленные изделия, ювелирные украшения, вязаные изделия, изделия из дерева и кожи, свечи, украшения, а также еда и напитки от более чем 80 продавцов.

Читать

Этот геополитический выбор не связан с европейским будущим: Браже прокомментировала решение Грузии

Важно 12:52

Важно 0 комментариев

Решение правительства Грузии на четыре года выйти из переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС) является геополитическим выбором и не связано с будущим в Европе, заявила в "Twitter" министр иностранных дел Латвии Байба Браже (СП).

Решение правительства Грузии на четыре года выйти из переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС) является геополитическим выбором и не связано с будущим в Европе, заявила в "Twitter" министр иностранных дел Латвии Байба Браже (СП).

Читать

Мороз, но без снега: когда нас ждет перемена погоды?

Новости Латвии 12:45

Новости Латвии 0 комментариев

В середине следующей недели в Латвии будет несколько морозных дней, но в большинстве районов страны снег не выпадет, свидетельствуют последние прогнозы погоды.

В середине следующей недели в Латвии будет несколько морозных дней, но в большинстве районов страны снег не выпадет, свидетельствуют последние прогнозы погоды.

Читать

«Петь в трамвае Катюшу официально можно», считает Божена Рынска и хвалит независимый суд Латвии

Важно 12:39

Важно 0 комментариев

Переехавшая в Латвию российская журналистка Божена Рынска продолжает хвалить нашу страну.

Переехавшая в Латвию российская журналистка Божена Рынска продолжает хвалить нашу страну.

Читать

В Австралии детям младше 16 лет запретили доступ к соцсетям

Мир 12:30

Мир 0 комментариев

Парламент Австралии принял законопроект, который вводит ограничения на пользование социальными сетями для детей младше 16 лет. По мнению инициаторов, он призван защитить австралийских детей от вреда, который наносят соцсети. Это означает, что в Австралии теперь будут действовать одни из самых строгих законов в мире, регулирующих доступ к социальным сетям, сообщает Евроньюз.

Парламент Австралии принял законопроект, который вводит ограничения на пользование социальными сетями для детей младше 16 лет. По мнению инициаторов, он призван защитить австралийских детей от вреда, который наносят соцсети. Это означает, что в Австралии теперь будут действовать одни из самых строгих законов в мире, регулирующих доступ к социальным сетям, сообщает Евроньюз.

Читать

Она же коммунистка! В глубинке демонтировали голову известной латышской писательницы

Важно 12:14

Важно 0 комментариев

Этой осенью в Гулбенском крае, в поселке Леясциемс, был убран памятник писательнице Анне Саксе. Демонтаж состоялся без публичных анонсов и обсуждений на официальных сайтах местных властей или в социальных сетях. Местные жители по-разному оценивают этот шаг, но в целом выступают против переименования улицы, – об этом со ссылкой на портал tv3.lv пишут латвийские СМИ.

Этой осенью в Гулбенском крае, в поселке Леясциемс, был убран памятник писательнице Анне Саксе. Демонтаж состоялся без публичных анонсов и обсуждений на официальных сайтах местных властей или в социальных сетях. Местные жители по-разному оценивают этот шаг, но в целом выступают против переименования улицы, – об этом со ссылкой на портал tv3.lv пишут латвийские СМИ.

Читать