Чудеса ценообразования от Latvijas Pasts — спрос меньше, но цены больше

«Новый тариф вызывает двойственные чувства и у нас. С одной стороны, мы хотим удержать плату за свои услуги на наиболее приемлемом уровне. С другой — надо быть реалистами», — прокомментировал этот шаг в студии утренней программы «Домская площадь» исполняющий обязанности председателя правления Latvijas Pasts Андрис Пуриньш.

Так, существенно подорожает отправка писем. Если сейчас стоимость этой услуги составляет 1.65€, то уже с 1 января за отправление одного письма нужно будет заплатить 2.30€. «Это значительное повышение. Но это — повышение за два года, так как один год мы пропустили и не пересматривали цены», пояснил руководитель почтового ведомства.

Пуриньш подчёркивает, что поток традиционных отправлений уменьшается. Вместо бумажных писем жители Латвии предпочитают электронную переписку. «Эта тенденция характерна для каждого года. И мы, как компания, даже думали — будем ли мы с этим бороться. Но фактически это была бы борьба с ветряными мельницами. Мы должны считаться с тем, что люди переходят на электронную переписку».

Трансформируется и сама почта: становится меньше почтовых отделений на местах. Их заменяют пакоматы и услуга «Почтальон на дому», когда те же самые услуги и за ту же плату предоставляет приехавший к человеку сотрудник Latvijas Pasts.

Как рассказал Пурьньш, сейчас в Латвии осталось 115 почтовых отделений. В то же время растёт количество пакоматов Latvijas Pasts. Сегодня, 29 ноября, их станет уже 413. «Пока их основными пользователями являются молодёжь и среднее поколение. Пожилые люди относятся к ним настороженно. Но и они начинают привыкать к ним, как к главному каналу доставки».