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«Чтобы вложение каждого евро было обоснованным»: Зузена назвала главные цели для общественных СМИ

© LETA 31 октября, 2024 18:04

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Работая на должности руководителя я единого общественного СМИ "Latvijas Sabiedriskais medijs" (LSM), Байба Зузена ставит перед собой цель создания сильного, современного и инновационного общественного СМИ. Об этом она заявила в интервью агентству ЛЕТА. 

Путь к этой цели, по ее мнению, основан на четырех аспектах. Во-первых, это высококачественный, разнообразный и доступный контент, распространяемый в мультиплатформенной среде, где пользователи имеют доступ к информации независимо от выбранного ими канала.

Во-вторых, по ее мнению, необходимо укреплять связь и обратную связь с обществом, поскольку это основа демократии. В-третьих, необходимо работать над финансовой эффективностью, чтобы вложение каждого евро было обоснованным и продуманным. В-четвертых, необходимо создать такую рабочую среду, чтобы общественное СМИ стало одним из самых желанных работодателей в Латвии, считает Зузена.

Для достижения этих целей в первую очередь необходимо донести четкую стратегию и видение до всех сотрудников и заинтересованных сторон, чтобы обеспечить общее понимание дальнейших действий.

"Давайте создадим сильную управленческую команду, способную реализовать изменения и объединить финансовые, юридические и административные функции для эффективного управления ресурсами. В ближайшие годы мы будем развивать цифровую инфраструктуру и контентные инновации, которые позволят нам охватить различные аудитории и расширить цифровое присутствие LSM. Наконец, благодаря регулярным исследованиям аудитории и механизмам обратной связи мы будем прислушиваться к потребностям общества и совершенствовать наше предложение, чтобы обеспечить соответствие общественных СМИ самым высоким стандартам", - заявила Зузена.

По ее словам, в настоящее время ведутся необходимые подготовительные работы для того, чтобы создание объединенных СМИ было успешным и эффективным. На этой неделе запланирована первая неформальная встреча правления, а на следующей - встречи с профсоюзами Латвийского радио и Латвийского телевидения, чтобы услышать их мнение и понять важные детали с точки зрения работников.

Она добавила, что пока слишком рано говорить о структуре каналов или программах, поскольку на начальном этапе основное внимание будет уделено обеспечению процесса слияния и созданию сильной команды, которая вместе будет строить СМИ будущего.

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