Чтобы пансионат не считался богадельней: у Минблага есть план

Второе тревожное обстоятельство, упомянутое Берзиньшем, - по крайней мере 96% жителей, нуждающихся в услуге социального ухода, полностью обеспечить ее своими средствами не смогли бы.

Финансирование - один из важнейших вопросов, но не менее важно качество ухода. Министерство благосостояния настроено на то, чтобы его улучшить, чтобы и у общества сформировалось более позитивное отношение к центрам социального ухода.

Министерство намерено в течение следующих пяти лет способствовать повышению доступности и развитию услуг долгосрочного ухода, и 29 октября правительство утвердило посвященный этому план.

По собранным Министерством благосостояния данным, в октябре финансируемой государством услуги длительного социального обслуживания (места в пансионате) ожидали почти 500 человек.