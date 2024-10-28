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«Чтобы были готовы к вызовам будущего»: ЕС выделит миллионы на модернизацию СМИ

Редакция PRESS 28 октября, 2024 14:51

Новости Латвии 0 комментариев

Программа поддержки Фонда восстановления ЕС на модернизацию и дигитализацию СМИ будет увеличена на 7,4 миллиона евро, говорится в проекте постановления, подготовленном Министерством культуры.

Министерство экономики нашло возможность перераспределить 4 миллиона евро из направления "Цифровая трансформация предприятий и инновации".

Министерство образования и науки планирует перераспределить 3,4 млн евро из направления "Цифровые навыки".

Таким образом, общий объем финансирования на программу модернизации СМИ составит 11,1 млн евро.

Пропорция расходов по годам составит 740 000 евро в 2024 году, 5,18 млн евро в 2025 году и 1,48 млн евро в 2026 году.

Предполагается, что получатели финансирования будут покрывать расходы на налог на добавленную стоимость из собственных средств.

Ранее премьер-министр Эвика Силиня заявила, что ожидает от Министерства культуры принятия срочных решений, "чтобы латвийские СМИ, в том числе и на региональном уровне, были более подготовлены к вызовам будущего".

В начале октября Латвийское телевидение сообщило, что региональным СМИ было отказано в финансировании ЕС на оцифровку контента. Для того чтобы в регионах продолжала существовать независимая журналистика и не образовывались информационные лакуны, региональным газетам было предложено использовать доступное финансирование Фонда восстановления. Понимая, что в одиночку им не справиться, 21 региональная газета объединила усилия и подала совместную заявку.

В конце октября стало известно, что несколько СМИ оспорили отказ Центрального агентства финансов и договоров в финансировании.

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Эстонская православная церковь создала новую общину: с настоятелем, но пока без прихожан

Мир 18:42

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На страже детского сна: омбудсмен и медики призывают не начинать уроки раньше 8 часов утра

Важно 18:17

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Омбудсмен призывает правительство до 31 марта следующего года постановить, что уроки, факультативные занятия и консультации в школах не могут начинаться раньше 8 часов утра, сообщает LSM+ со ссылкой на Бюро омбудсмена.

Омбудсмен призывает правительство до 31 марта следующего года постановить, что уроки, факультативные занятия и консультации в школах не могут начинаться раньше 8 часов утра, сообщает LSM+ со ссылкой на Бюро омбудсмена.

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Министерство: денег пока хватает только на одну колею Rail Baltica

Бизнес 18:11

Бизнес 0 комментариев

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Министерство сообщений  внесло в правительство доклад о сценариях реализации проекта Rail Baltica. В документе говорится, что на первом этапе реально наскрести средства лишь на одну железнодорожную колею. При этом сама насыпь и прилегающие территории будут подготовлены к прокладке, в перспективе, второй колеи, чтобы можно было организовать прохождение поездов в двух направлениях (условно к польской границе и обратно).

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Разница со Швецией почти в 40 раз: за неделю цены на электричество в Латвии снова выросли вдвое

Важно 18:04

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Средняя цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла в 2,1 раза и составила 120,11 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству LETA представители АО "Latvenergo".

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CSDD ужесточает экзамен по теории и повышает цены на ряд услуг: техосмотр, сдача экзамена и т.д.

Выбор редакции 18:01

Выбор редакции 0 комментариев

С нового года грядут изменения в некоторых услугах CSDD. В том числе, усложнится теоретический экзамен на получение автомобильных прав, об этом рассказал руководитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD, ДБДД) Айвар Аксенокс, пишет   rus.lsm.lv.

С нового года грядут изменения в некоторых услугах CSDD. В том числе, усложнится теоретический экзамен на получение автомобильных прав, об этом рассказал руководитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD, ДБДД) Айвар Аксенокс, пишет   rus.lsm.lv.

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Женщина в шоке от airBaltic: аннулировали билет и оставили в аэропорту Берлина

Латышские СМИ 17:57

Латышские СМИ 0 комментариев

О шокирующем опыте сотрудничества с airbaltic рассказала в сети Х жительница Латвии. Она поделилась своим опытом. По милости авиакомпании ей пришлось задержаться в аэропорту Берлина, рассказывает la.lv.

О шокирующем опыте сотрудничества с airbaltic рассказала в сети Х жительница Латвии. Она поделилась своим опытом. По милости авиакомпании ей пришлось задержаться в аэропорту Берлина, рассказывает la.lv.

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Вместо жильцов голосуют «мертвые души»? Интересная история в одном из юрмальских домов

Важно 17:42

Важно 0 комментариев

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Выходец из Латвии Ефим Ш., гражданин Германии, в прошлом году купил квартиру в жилом комплексе в Юрмале, с расчетом  регулярно приезжать на отдых в родные края. Но столкнулся с действиями  со стороны управляющей компании, которые считает вопиющими, о чем он поделился с press.lv.

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