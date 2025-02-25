Что-то уберут, что-то заменят: в Риге стартует строительство продолжения 7-й линии трамвая

В ближайшее время будет проведено фрезерование асфальтового покрытия, демонтированы старые конструкции и коммуникации, а также начнется строительство фундаментов под опоры контактных линий. Одновременно предусмотрена реконструкция пешеходной дорожки и построена новая велодорожка.

На начальном этапе строительных работ одновременно с фрезерованием начнутся земляные работы. Продолжится реконструкция уже проложенных подземных коммуникаций. На участке, где будет построена транспортная развязка, ведется вырубка деревьев, а в марте начнется перестройка теплотрассы. Одновременно начнется строительство других инженерных систем и подземных коммуникаций - газопровода, водопровода, ливневой канализации.

Общая протяженность трамвайного маршрута № 7 составит 2,2 километра. В рамках строительных работ на участке земли на пересечении улиц Латгалес и Вишкю будет построен транспортный узел. Будет построено новое здание для диспетчеров, а также подъездные пути для общественного транспорта с улиц Латгалес и Вишкю.

Территория будет благоустроена, включая большие навесы, вывески и щиты, зеленые насаждения и уличное освещение. Троллейбусный маршрут № 15 также будет продлен на 300 метров вдоль улицы Вишкю до транспортной развязки.

Проект планируется завершить к маю 2026 года. Договор на проектирование, строительство и надзор за проектом был заключен с компанией "Binders" на сумму 28 349 687 евро, без учета налога на добавленную стоимость.

Троллейбусные воздушные линии от конечной остановки "Улица Вишкю" также будут продлены до этого места. Региональные предприятия общественного транспорта также смогут высаживать пассажиров в этом месте, не доезжая до центра Риги. К этому месту планируется проложить велосипедную дорожку, соединив ее с существующей велосипедной дорожкой на Кенгарагском променаде.