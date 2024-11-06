«Что-то прогнило в этом всем»: в работе «неотложки» грядут большие перемены

В Службе неотложной медицинской помощи придумали, как сэкономить требуемые правительством 1,6 млн евро. Поэтому у отдельных бригад в разных местах Латвии изменится рабочее время, будет больше бригад из двух человек.

Около 70 рабочих мест сократят. Это не означает, что сократят именно 70 человек: некоторые должности уже давно вакантны. А всем сотрудникам, которых коснутся изменения, обещают предложить равноценную должность в «неотложке». Правда, есть одно «но»: возможно, придется ездить на работу в другой город.

«Если бригада стоимостью в полмиллиона евро за два дня выполняет только один вызов, считаете ли вы, что деньги налогоплательщиков потрачены правильно? И не могли бы мы направить эти полмиллиона на другие нужды жителей Латвии?» — говорит директор СНМП Лиене Ципуле.

В основном изменения коснутся Латгалии. Но не только. Кроме того, по ночам будет дежурить на семь бригад меньше, чем сейчас — 143 вместо 150. Днем по-прежнему останется 196 бригад.

Шесть бригад — в Даугавпилсе, Лудзе, Ливанах, Прейли, Мазсалаце и Вилянах — будут работать по 14 часов вместо 24 часов.

А в пяти бригадах — в Даугавпилсе, Дунаве, Ливанах, Рундени и Добеле — будет по два человека в команде (или два медика, или медик и шофер), а не по три, как сейчас. В Краславе останется не три бригады, а только две.

«Правильно ли это? Можно ли работать вдвоем? Да, можно работать вдвоем. У нас в стране очень много бригад в составе из трех человек. А в других местах — в основном по два человека, — утверждает Л. Ципуле. — Потому что в неотложной помощи очень важный принцип — это четыре руки. Это чрезвычайно важно, чтобы можно было полноценно обеспечивать помощь пациентам».

По словам Ципуле, эти изменения никак не коснутся жителей. Однако в Профсоюзе работников здравоохранения и социального ухода с этим не согласны и говорят, что уменьшение количества бригад и числа работников «неотложки» — это повышенный риск для пациентов.

«Если бригад меньше, то они могут подъехать не так быстро, как надо было бы. Чем меньше работников, чем меньше в бригаде людей, тем труднее им оказывать высококачественную неотложную помощь. Это влияет как на качество рабочей среды, так и на качество услуги», — комментирует изменения глава профсоюза Валдис Керис.

Кроме того, согласно международным установкам, в кардиопульмональной реанимации должны участвовать 6 человек или как минимум трое, заявляет он.

«Если мы начинаем уже экономить за счет Службы неотложной помощи, то что-то глубоко не в порядке с тем, как у нас строится проект бюджета и как он продвигается, как собираются его утвердить. Что-то прогнило в этом всем», — констатирует он.

На следующей неделе Служба скорой помощи планирует встретиться с профсоюзом.