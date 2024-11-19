Что скажут покупатели? В магазинах уже Рождество

В магазинах "Lidl" рождественские товары продавались уже в конце октября. Руководитель проектов по связям с общественностью "Lidl Latvija" Элина Шакирова отмечает, что это связано с привычками покупателей. Многие тщательно планируют свой бюджет и предпочитают готовиться к праздникам заранее.

"Мы видим, что покупатели начинают приобретать праздничные товары, как только они появляются в магазинах. В том, что рождественские товары появляются в магазинах "Lidl" за несколько месяцев до праздников, нет ничего необычного - такая практика существует во многих странах мира. Например, британский магазин премиум товаров "Harrods" открыл специальный рождественский магазин в Лондоне еще в начале августа", - отмечает Шакирова.

Сеть "Maxima" также в предрождественский период меняет свой ассортимент в соответствии с привычками покупателей. Как отметила руководитель по связям с общественностью "Maxima Latvija" Лиене Дупате-Угуле, многие покупатели предпочитают планировать покупки заранее, а не откладывать их на последний момент. Кроме того, с наступлением ранней темноты увеличивается спрос на гирлянды и другой декор с подсветкой, поэтому "Maxima" выставляет эти товары уже в начале осени.

Как показывают опросы и анализ привычек покупателей за предыдущие годы, люди начинают приобретать праздничные товары все раньше и раньше - около трети покупают рождественские товары еще до 18 ноября.

"Ассортимент, который будем предлагать, мы начинаем планировать еще в январе. Это позволяет нам своевременно заказать необходимое количество и предложить самые популярные товары по низким ценам", - говорит Дупате-Угуле.

Руководитель по общественным отношениям сети "Rimi" Инга Бите также согласна с тем, что во всем мире существует тенденция начинать продажу рождественских товаров еще в октябре. В Латвии на эту тенденцию влияет празднование 18 ноября, но "Rimi" начинает предлагать рождественские товары примерно в неделю государственных праздников.

Привычки покупателей свидетельствуют о том, что многие начинают подготовку к праздничному сезону раньше, что связано с продуманным управлением личными финансами.

(Latvijas Avīze)