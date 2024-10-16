Что делать, если банк запросил информацию о поступлении денег на счет физического лица: консультация юриста

Если банк запросил информацию о поступлении денег на счет физического лица

Я получила от банка запрос о предоставлении информации о деятельности на моем счете - небольших суммах, полученных от различных физических лиц и вопросы о том, веду ли я предпринимательскую деятельность, а также о предоставлении документов по сделкам. Хозяйственной деятельностью я не занимаюсь, все полученные деньги получены за продажу б/у товаров в приложении Andele Mandele. Может ли банк задавать мне такие вопросы, которые, по моему мнению, являются вторжением в личную жизнь?

Да, кредитное учреждение (далее – банк) имеет такие права, учитывая, что все банки в своей деятельности придерживаются принципа «Знай своего клиента». Кроме того, все банки являются субъектами закона «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации*», и в их обязанности входит надзор за сделками своих клиентов.

Что ответить банку

Учитывая вышеизложенное, вам необходимо дать банку пояснение, указав, что поступающие на ваше банковский счет денежные суммы связаны с продажей ваших личных вещей, бывших в употреблении, через интернет-приложение «Andele Mandele», указав, что были проданы, например, вещи, которыми вы не пользуетесь, различные вещи членов вашей семьи, например, детская одежда и т. д.

Также следует пояснить банку, что вы не ведете незарегистрированную хозяйственную деятельность, так как все товары используются и изначально были приобретены для личного пользования вами или членами вашей семьи, а не для дальнейшей их перепродажи с целью получения прибыли. То есть, вещи были использованы и проданы через некоторое время по гораздо более низкой цене без цели получения прибыли, а такие сделки не облагаются подоходным налогом и не считаются хозяйственной деятельностью.

О предоставлении документов

Учитывая тот факт, что продажа данных вещей не была связана с хозяйственной деятельностью, у вас нет документов, удостоверяющих сделки (договоры не заключались, счета не выставлялись и никакие другие документы не оформлялись).

Налогообложение

Законом «О подоходном налоге с населения» предусмотрено, что подоходным налогом с населения не облагаются доходы от отчуждения (например, от продажи) личного имущества, принадлежащего физическому лицу, и предназначенного для личного пользования, такого как мебель, одежда и другие движимые вещи. Исключение составляет случай, когда доход получен в результате продажи специально купленных или изготовленных для продажи вещей.

Возможные действия банка в случае отсутствия ответа

Следует отметить, что если вы не предоставите информацию в течение установленного банком срока, то он имеет право без предупреждения заблокировать операции по вашему счету и приостановить работу ваших банковских карт. Соответственно, доступ к имеющимся на вашем счету средствам тоже будет закрыт.

*Согласно части пятой статьи 5 закона «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации», под пролиферацией в данном законе понимается финансирование изготовления, хранения, перемещения, применения или распространения оружия массового уничтожения.