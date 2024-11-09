Что бывает, если вовремя не ответить на звонок? Возможно, в очереди к врачу вас основательно подвинут

Если вас записали в такую очередь, это означает, что вам в любой момент могут позвонить из медучреждения и предложить неожиданно освободившееся место. Однако не всегда есть возможность сразу снять трубку телефона и подтвердить, что придешь на консультацию. Обстоятельства могут быть разными, но последствия будут одинаковы: вы автоматически теряете возможность посетить врача-специалиста, так как ответственный персонал тут же позвонит следующему из очереди.

Увы, одному из пользователей соцсети "Х" такая возможность в следующий раз представится лишь через 8 месяцев.

Рейнис пишет: "Жена отзвонила на номер, с которого ей звонили утром. Больница. Вы не подняли трубку, и мы ваше место в очереди отдали другому. Вам надо ждать 8 месяцев. Бесплатная медицина, друзья. Социализм, друзья".

Далее он излагает подробнее, как все было: "Итак, полная история. В конце июня жена с ребенком были в Детском центре психического здоровья, куда (ребенок) был направлен на многие виды терапии. В тот же самый день жена зарегистрировалась на очередь ожидания (в том центре). В регистратуре сказали - позвоним, когда подойдет очередь. 16 сентября жена не ответила на звонок, перезвонила 17-го утром, тогда ей ответили, что место отдали другим, потому что не подняла трубку в первый раз (16 сентября). Сегодня звонила и спрашивала, продвинулось ли что-то, но снова старая песня - потому что 16-го вы не ответили... Тогда жена заговорила на повышенных тонах".

Комментаторы сочувствуют Рейнису, но и пишут, что в других странах тоже такое бывает: "Я понимаю боль вашей семьи. Этот пример не решит проблему, но в Великобритании ребенку к специалисту за госсчет надо ждать в очереди с мая, когда записывались, до декабря".

Ехидных комментариев, впрочем, тоже хватает:

- Оказывается, социализм - это когда администрация не дает возможности по-человечески перезвонить и подтвердить посещение. Нет, социализм - это то, что тебе вообще предоставило такую возможность, но проблема в том, что это может работать лишь тогда, если хватает медиков и медицинская система не волочит ноги из последних сил.

- Не нужно таких длинных и своеобразных теорий - вы просто не перезвонили в больницу своевременно, и теперь хотите себя пожалеть.

- А как еще это должно работать? Им много людей надо обзвонить, у специалистов места освобождаются и занимаются динамично, все крутится, как шестеренки. Они не будут два дня подряд звонить одному и тому же человеку, особенно если нет записи на конкретное время.

- Почему жена сразу не перезвонила 16 сентября, если уж эта запись была настолько важной и заранее было известно, что надо ждать звонка из больницы?

- Такое бывает, если телефон стационарный, по задекларированному адресу. Пусть купит себе мобильный и носит с собой.

- Думаю, телеграммой было бы надежнее.