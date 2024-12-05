ЧП в Пурвциемсе: вчера сотни жителей остались без электричества (ДОПОЛНЕНО)

В компании заявили, что в Риге зарегистрировано повреждение электросети, в результате которого были нарушены электроснабжения примерно 1100 потребителей.

В то же время «Sadales tīkls» работает над скорейшим восстановлением электроснабжения.

Уже объявлено, что "Sadales tīkls" в 2023 году отработало с оборотом 343,332 млн евро, что на 14% больше, чем годом ранее, а также компания получила прибыль в размере 16,906 млн евро, в отличие от убытков годом ранее.

«Sadales tīkls» — оператор и разработчик электросетей в Латвии, часть государственного концерна «Латвэнерго».

...В среду вечером в 17:11 было восстановлено электроснабжение клиентов AS "Sadales tīkls" в Риге - в районе улиц Деглава, Ницгалес и Стирну, сообщили в компании.

Причиной отключения электроэнергии стало повреждение участка кабельной линии напряжением 10 кВ.