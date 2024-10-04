Члены G7 разошлись во мнениях, как остановить региональную войну на Ближнем Востоке

Государства-члены "Большой семёрки" разошлись во мнениях относительно того, как остановить масштабную региональную войну на Ближнем Востоке. До сих пор дипломатические усилия по ослаблению напряжённости не привели к конкретным результатам, считает бывший посол ЕС в Саудовской Аравии Луиджи Нарбоне.

В среду лидеры G7 обсудили по телефону обострение кризиса. По итогам разговора они призвали к деэскалации и снижению напряжённости вдоль израильско-ливанской границы.

В своем последнем заявлении Временные силы в Ливане (ВСООНЛ) заявили, что остаются на месте и будут и дальше способствовать прекращению огня и сохранению буферной зоны между Израилем и группировкой "Хезболлах", в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 1701 2006 года. В тексте говорится, что любое пересечение границы с Ливаном является нарушением суверенитета этой страны.

До сих пор дипломатические усилия по ослаблению напряжённости не привели к конкретным результатам, считает бывший посол ЕС в Саудовской Аравии и странах Персидского залива Луиджи Нарбоне. По его мнению, государства-члены G7 расплачиваются за то, что слишком расходятся во мнениях по этому вопросу.

Луиджи Нарбоне: мы не должны недооценивать тот факт, что (особенно в южных частях мира) бытует мнение: Европа придерживается двойных стандартов. С одной стороны, осуждение российского президента Путина, с другой - двойственное отношение к Израилю и ближневосточному конфликту. Эти двойные стандарты наносят серьёзный ущерб авторитету Евросоюза и защите фундаментальных ценностей.



Более масштабная региональная война может иметь серьезные последствия для ЕС и Европейского континента. Отсутствие стабильности в регионе может повлиять на роль России в Сирии, а также отразится на экономике. Урегулирование кризиса имеет решающее значение для Европы: это напрямую связано с миграционными потоками, когда люди бегут из пострадавших от войны регионов.



Ряд стран по-прежнему верят, что дипломатическое решение конфликта достижимо. Правительство председательствующей в "Большой семерке" Италии выразило желание, чтобы Совет Безопасности ООН рассмотрел вопрос об укреплении мандата миссии ВСООНЛ, расширив её полномочия и ответственность, передаёт из Рима корреспондент Euronews Джорджия Орланди.