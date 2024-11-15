Минобороны: мужчины все чаще распространяют порнографию ради мести

Он подчеркивает, что кибербезопасность - это действия по защите сетевых и информационных систем, их пользователей и других лиц от киберугроз, а киберугрозы - это любые потенциальные условия, поведение или действия, которые могут повредить, нарушить или иным образом негативно повлиять на сетевые и информационные системы, их пользователей и других лиц.

Потапов сообщил, что основными угрозами во втором квартале 2024 года являются вредоносные коды, мошенничество, взломанное оборудование и попытки вторжения.

Он отмечает, что из-за мошенничества жители Латвии теряют не менее миллиона евро в год. На самом деле сумма , вероятно, еще больше, поскольку не все люди сообщают в полицию о том, что их деньги украдены.

Потапов сообщил аудитории, что в начале 2022 года уровень киберугроз в латвийском киберпространстве вырос на 40 %, а одной из самых больших проблем являются порнографические фейки.