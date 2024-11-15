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Минобороны: мужчины все чаще распространяют порнографию ради мести

© LETA 15 ноября, 2024 16:05

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От насилия в интернете страдают представители обоих полов, но женщины чаще обращаются за помощью, а мужчины чаще распространяют «порнографию мести», сообщил на дискуссии «Будь в безопасности! Кибернасилие в отношении женщин (в политике): опыт, проблемы и решения» Михаил Потапов, глава департамента кибербезопасности Европейского союза при Министерстве обороны (МО).

Он подчеркивает, что кибербезопасность - это действия по защите сетевых и информационных систем, их пользователей и других лиц от киберугроз, а киберугрозы - это любые потенциальные условия, поведение или действия, которые могут повредить, нарушить или иным образом негативно повлиять на сетевые и информационные системы, их пользователей и других лиц.

Потапов сообщил, что основными угрозами во втором квартале 2024 года являются вредоносные коды, мошенничество, взломанное оборудование и попытки вторжения.

Он отмечает, что из-за мошенничества жители Латвии теряют не менее миллиона евро в год. На самом деле сумма , вероятно, еще больше, поскольку не все люди сообщают в полицию о том, что их деньги украдены.

Потапов сообщил аудитории, что в начале 2022 года уровень киберугроз в латвийском киберпространстве вырос на 40 %, а одной из самых больших проблем являются порнографические фейки.

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В Латвии идет строительство четвертого крематория

Бизнес 17:36

Бизнес 0 комментариев

На территории коммунальных кладбищ в Даугавпилсе строят крематорий — это инициатива частной компании. Предполагается, что стройку закончат в 2026 году. У входа на кладбище появится комплекс, связанный с ритуальными услугами. Кроме крематория будет зал прощания и колумбарий — место хранения урн с прахом, сообщает Латгальская студия Латвийского радио 4.

На территории коммунальных кладбищ в Даугавпилсе строят крематорий — это инициатива частной компании. Предполагается, что стройку закончат в 2026 году. У входа на кладбище появится комплекс, связанный с ритуальными услугами. Кроме крематория будет зал прощания и колумбарий — место хранения урн с прахом, сообщает Латгальская студия Латвийского радио 4.

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Почему ваш любимый певец, скорее всего, в Латвию не приедет?

Важно 17:21

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Концерт звезды мирового масштаба для Латвии — настоящее событие. Но нередко, чтобы услышать любимого исполнителя — приходится ехать в соседние Литву или Эстонию, потому что нашу страну артисты стадионного уровня предпочитают обходить стороной. В чём причина? - В этом пробует разобраться LSM+.

Концерт звезды мирового масштаба для Латвии — настоящее событие. Но нередко, чтобы услышать любимого исполнителя — приходится ехать в соседние Литву или Эстонию, потому что нашу страну артисты стадионного уровня предпочитают обходить стороной. В чём причина? - В этом пробует разобраться LSM+.

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Посол Украины в Латвии — о русском языке в жизни и в политике

Новости Латвии 17:20

Новости Латвии 0 комментариев

Отвечая на вопрос ведущей программы «Открытый разговор» на Латвийском Радио-4, разделяет ли он русский язык и Российскую Федерацию/Владимира Путина, посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол сказал, что лично он не склонен смешивать политиков и языки, сообщает LSM+.

Отвечая на вопрос ведущей программы «Открытый разговор» на Латвийском Радио-4, разделяет ли он русский язык и Российскую Федерацию/Владимира Путина, посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол сказал, что лично он не склонен смешивать политиков и языки, сообщает LSM+.

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На самых высоких телерадиобашнях подняты государственные флаги

Новости Латвии 17:06

Новости Латвии 0 комментариев

На самых высоких телерадиобашнях по всей стране в пятницу подняты государственные флаги, сообщается на сайте Латвийского государственного центра радио и телевидения.

На самых высоких телерадиобашнях по всей стране в пятницу подняты государственные флаги, сообщается на сайте Латвийского государственного центра радио и телевидения.

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Ещё недавно русский мат мог спасти даже от тюрьмы. Но тут вмешался Юдинс

Важно 16:59

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При единственном государственном языке в Латвии - латышском - русский мат как-то незаметно выпал из правового поля. Им активно пользуются, но нецензурными эти слова не считаются. "Рассматривая дела своих подзащитных, в Объединении юристов Латвии заметили этот казус уже несколько лет назад, и сразу же  обратились за справкой в Госагентство латышского языка", - рассказал   председатель правления этой общественной организации  Рихард Бунка.  И поделился  одной любопытной историей  из практики юристов.

При единственном государственном языке в Латвии - латышском - русский мат как-то незаметно выпал из правового поля. Им активно пользуются, но нецензурными эти слова не считаются. "Рассматривая дела своих подзащитных, в Объединении юристов Латвии заметили этот казус уже несколько лет назад, и сразу же  обратились за справкой в Госагентство латышского языка", - рассказал   председатель правления этой общественной организации  Рихард Бунка.  И поделился  одной любопытной историей  из практики юристов.

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Ради Rail Baltica придётся брать миллиард в кредит под гарантии государства: советник Силини

Важно 16:54

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Учитывая, что выделенное и еще потенциально доступное финансирование Европейского союза (ЕС) на проект Rail Baltica, скорее всего, не покроет все расходы по строительству первого этапа проекта в Латвии, рассматривается возможность взять кредит в размере не менее 1 миллиарда евро. Об этом в передаче Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā? заявил советник премьер-министра Эвики Силини по вопросам фондов ЕС Интс Далдерис, пишет LSM+.

Учитывая, что выделенное и еще потенциально доступное финансирование Европейского союза (ЕС) на проект Rail Baltica, скорее всего, не покроет все расходы по строительству первого этапа проекта в Латвии, рассматривается возможность взять кредит в размере не менее 1 миллиарда евро. Об этом в передаче Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā? заявил советник премьер-министра Эвики Силини по вопросам фондов ЕС Интс Далдерис, пишет LSM+.

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Фармацевты пожимают плечами: люди жалуются на кучу подводных камней системы э-рецептов

Новости Латвии 16:53

Новости Латвии 0 комментариев

Всё больше жителей Латвии жалуются на систему электронных рецептов, пишет la.lv. И ситуации возникают самые разные. Национальная служба здравоохранения прокомментировала отдельные случаи.

Всё больше жителей Латвии жалуются на систему электронных рецептов, пишет la.lv. И ситуации возникают самые разные. Национальная служба здравоохранения прокомментировала отдельные случаи.

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