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Черные ящики разбившегося в Вильнюсе самолета изучат в зарубежной лаборатории

© LETA 27 ноября, 2024 15:16

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Бортовые самописцы разбившегося в Вильнюсе самолета будут вывезены на экспертизу за границу, поскольку в Литве нет лаборатории, способной это сделать, сообщил руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями (НЦУКС) Вилмантас Виткаускас.

«Первая задача — забрать их с места происшествия, затем необходимо защитить их от любых внешних повреждений, чтобы безопасно доставить в лаборатории. Конечно, в Литве нет такой лаборатории, думаю, комиссия примет решение, в какую страну их повезут", - сказал  в среду радио LRT Виткаускас, по  словам которого,  исследовать черные ящики скорее всего будет "наш европейский союзник" - в лаборатории будут выяснять, какой версии авиакатастрофы отдать предпочтение.

По словам главы НЦУКС, сейчас эти черные ящики готовят к передаче в лабораторию, в процессе расследования будет участвовать и его контролировать руководитель по расследованию авиационных аварий и инцидентов Министерства юстиции Лауринас Науйокайтис.

Во вторник среди обломков разбившегося в понедельник грузового самолета DHL были обнаружены черные ящики. 

По данным Минюста, группа следователей, проводящая расследование обстоятельств безопасности, приступила к организации расшифровки данных из черных ящиков.

48-летний гражданин Испании погиб, еще один испанец, а также немец и литовец получили ранения, когда грузовой самолет DHL с экипажем из четырех человек разбился возле аэропорта в Вильнюсе в понедельник утром. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Самолет также зацепил дом, где находились 13 человек, все жильцы были спасены.

После инцидента Отдел расследований транспортных аварий и инцидентов Министерства юстиции начал расследование безопасности. Его цель – предотвратить несчастные случаи в будущем.

По данным министерства, расследование обстоятельств безопасности не направлено на установление виновных или ответственных. Расследование обстоятельств безопасности не зависит от судебного или административного разбирательства.

Осмотр разбившегося в Вильнюсе грузового самолета DHL должен быть завершен в течение трех дней, после чего обломки самолета будут удалены с места происшествия.

Пока не ясно, что стало причиной крушения грузового самолета, не исключается версия о диверсии или террористическом акте.

Сотрудники полиции предварительно поговорили с экипажем разбившегося в понедельник в Вильнюсе самолета, но экипаж не указал, что пожар начался в самолете до того, как он ударился о землю.

Потерпевший крушение Boeing 737 принадлежал испанской авиакомпании Swift Air и использовался для доставки DHL. Самолет летел из немецкого города Лейпциг.

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