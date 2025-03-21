В частности, один из пользователей пишет: "Сегодня моему другу позвонили с неизвестного номера и сказали моим голосом, что я попал в аварию и нахожусь в больнице. Будьте осторожны - мошенники работают!!!!"

Комментаторы тут же стали делиться собственным опытом общения и борьбы с телефонными мошенниками. Оказалось, опыт у народа огромный. Многие отмечают активизацию "больничной" тематики и русскую речь звонящих. Одно время звонили и на латышском, но теперь, похоже, уже не утруждают себя билингвизмом. Работают "на дурачка" - как повезёт...Но теперь ещё стали добавлять и "голоса"...

-Вчера коллеге тоже позвонили и сказали по-русски, что "я в больнице, меня сбила машина", положила трубку.

-Да, тот же сценарий.

-Где они взяли ваш голос?

-Мне позвонила внучка. Нет, я понимаю, что у меня активная жизнь и дни иногда пролетают с космической скоростью, но пропустить такое событие, как стать бабушкой.... А вообще, это отвратительно - кричу в трубку, что желаю вам долгого пребывания в больнице.

-Мне тоже звонили. Я сказала: Чемодан, Вокзал, Москва и шквал звонков закончился.