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Чемодан, вокзал… Куда дальше? Латвия отказала в убежище сотруднику одного из российских банков

© LETA 7 декабря, 2024 14:58

Новости Латвии 0 комментариев

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

В марте прошлого года российский гражданин подал прошение о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии. В документе он указал, что в России его преследуют по политическим мотивам и из-за принадлежности к определенной социальной группе - руководство и персонал крупных российских предприятий. Кроме того, как утверждал россиянин, ему было предъявлено сфабрикованное обвинение в растрате с целью получить конфиденциальную информацию о совладельцах банка и ложные свидетельства против них.

Мужчина заявлял также, что защитой родного государства он не может воспользоваться и что у него нет возможностей вернуться в Россию, где существует реальная угроза его жизни, здоровью и свободе.

Управление делами гражданства и миграции (УДГМ) летом нынешнего года приняло решение отказать россиянину в убежище. Помимо прочего, в решении УДГМ говорится, что обстоятельства, констатированные в ходе уголовного дела, связаны с периодом времени, когда соискатель занимал в банке должность директора департамента.

Не согласившись с таким решением, мужчина обратился в Административный районный суд с ходатайством о присвоении статуса беженца или альтернативного статуса.

Суду он привел такие доводы, что его следует считать жертвой политических преследований в связи с противоправным захватом собственности с помощью "заказных уголовных дел", а также политикой государственных органов РФ в рамках так называемой "зачистки банковского сектора". По его словам, почти все крупные акционеры, руководители и ключевые сотрудники "зачищаемых" банков преследуются по уголовным статьям.

Суд не подверг сомнению, что в России в целом имеет место политически мотивированное преследование, в том числе оппозиционеров. Наряду с этим, оценив пояснения заявителя о процессе национализации банка и последующем интересе к заявителю со стороны властей, суд не выявил связи уголовного преследования соискателя убежища с политическими мотивами.

С учетом сказанного выше, суд в конце ноября отклонил заявление россиянина о предоставлении ему статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии.

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