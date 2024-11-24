Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Ноября Завтра: Velda, Velta

Чего ждать от погоды в последнюю неделю ноября: начнется с дождя и гололеда, затем погода улучшится

© LETA 24 ноября, 2024 19:39

Важно 0 комментариев

В первую половину завершающей недели ноября в Латвии ожидается порывистый ветер, дождь и гололедица, но затем погода улучшится, согласно прогнозам метеорологов.

В понедельник и во вторник погодные условия в стране будет определять циклон. Он, как обычно, принесет осадки: в понедельник ночью и утром с запада Латвию пересечет теплый атмосферный фронт, небо закроют густые облака, во многих местах ожидается дождь и мокрый снег. Однако по мере поступления в регион более теплых воздушных масс мокрый снег резко перейдет в дождь, а в восточных районах, где ночью сохранится отрицательная температура воздуха, ночью и утром ожидается сильная гололедица.

Во вторник территорию страны пересечет еще одна зона осадков, поэтому, начиная с утра, во многих местах пройдут дожди. Местами дороги останутся скользкими. Под влиянием циклона усилится ветер - он будет от умеренного до умеренно сильного, южным и юго-восточным, в прибрежных районах и Видземе порывы достигнут 15-16 м/с. Затем ветер сменится на южный и юго-западный, ночью и с утра на побережье он все еще будет порывистым.

Ночь на понедельник еще будет прохладной - от -2 до +2 градусов, а в ночь на вторник уже будет сильнее ощущаться приток теплого воздуха, так как во многих местах похолодает максимум до -1...+6 градусов, ниже нуля столбик термометра опустится только на юго-востоке Латвии. Максимальная температура воздуха и в понедельник, и во вторник - в пределах +2-9 градусов, поэтому снег на земле растает.

В середине недели влияние циклона постепенно сойдет на нет, и, хотя каждый день в каком-нибудь районе страны будет дождь, интенсивность осадков снизится. Ветер тоже утихнет, сменится южным от слабого до умеренного. И ночью, и днем столбик термометра не будет опускаться ниже нуля, суточная температура воздуха ожидается в пределах от 0 до +8 градусов.

В конце недели осадки утихнут, небо чаще станет проясняться. По-прежнему будет дуть слабый ветер. Ночью при ясном небе во многих местах похолодает до 0...-2 градусов, лишь местами на побережье будет теплее. Максимальная температура воздуха тоже будет немного ниже, чем в предыдущие дни.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Регистр сухих туалетов, или венец латвийской бюрократии: в стране половину процедур можно ликвидировать

Важно 17:49

Важно 0 комментариев

Бюрократия в стране представляет собой большую проблему - настолько большую, что предприниматель Нормундс Бергс в подкасте TV3 Piķis un ģēvelis! заявляет: государство совершенно точно могло бы ликвидировать половину процедур.

Бюрократия в стране представляет собой большую проблему - настолько большую, что предприниматель Нормундс Бергс в подкасте TV3 Piķis un ģēvelis! заявляет: государство совершенно точно могло бы ликвидировать половину процедур.

Читать

В Даугавпилсе произошел пожар в пятиэтажном доме; спасено несколько человек, четверо пострадали

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

В воскресенье после полудня в пятиэтажном жилом доме в Даугавпилсе возник пожар, в результате которого пострадали четыре человека и были спасены еще несколько, о чем агентство LETA информировала Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В воскресенье после полудня в пятиэтажном жилом доме в Даугавпилсе возник пожар, в результате которого пострадали четыре человека и были спасены еще несколько, о чем агентство LETA информировала Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Читать

Элксниньш: не исключено, что Sarauj, Latgale! в ближайшем будущем будет участвовать в выборах в Сейм

Важно 16:51

Важно 0 комментариев

Председатель Даугавпилской думы Андрей Элксниньш, избранный на учредительном собрании новой региональной партии Sarauj, Latgale! председателем ее правления, не исключает возможности того, что после выборов в самоуправления в 2025 году она может стать партией национального масштаба и стартовать на парламентских выборах. Об этом Элксниньш заявил агентству LETA.

Председатель Даугавпилской думы Андрей Элксниньш, избранный на учредительном собрании новой региональной партии Sarauj, Latgale! председателем ее правления, не исключает возможности того, что после выборов в самоуправления в 2025 году она может стать партией национального масштаба и стартовать на парламентских выборах. Об этом Элксниньш заявил агентству LETA.

Читать

Дело об убийстве бизнесмена и политика Андриса Любки продолжат рассматривать в начале следующего года

ЧП и криминал 16:29

ЧП и криминал 0 комментариев

Рассмотрение уголовного дела об убийстве латгальского предпринимателя и политика Андриса Любки Латгальский районный суд в Даугавпилсе планирует продолжить 6 января 2025 года в 10:00, как выяснило в суде агентство LETA.

Рассмотрение уголовного дела об убийстве латгальского предпринимателя и политика Андриса Любки Латгальский районный суд в Даугавпилсе планирует продолжить 6 января 2025 года в 10:00, как выяснило в суде агентство LETA.

Читать

Ночью мокрый снег резко перейдет в дождь; в понедельник в Латвии немного потеплеет

Важно 16:21

Важно 0 комментариев

Ночью в Латвии ожидается мокрый снег, который резко перейдет в дождь, в отдельных районах образуется гололедица, согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью в Латвии ожидается мокрый снег, который резко перейдет в дождь, в отдельных районах образуется гололедица, согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Глава МИД Франции: в вопросе поддержки Украины «красных линий» нет

Мир 14:30

Мир 0 комментариев

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро дал интервью Би-би-си, в котором допустил, что французские ракеты большой дальности могут быть применены по целям в России «в логике самообороны», но не стал уточнять, использовалось ли уже французское оружие подобным образом.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро дал интервью Би-би-си, в котором допустил, что французские ракеты большой дальности могут быть применены по целям в России «в логике самообороны», но не стал уточнять, использовалось ли уже французское оружие подобным образом.

Читать