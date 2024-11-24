Чего ждать от погоды в последнюю неделю ноября: начнется с дождя и гололеда, затем погода улучшится

В понедельник и во вторник погодные условия в стране будет определять циклон. Он, как обычно, принесет осадки: в понедельник ночью и утром с запада Латвию пересечет теплый атмосферный фронт, небо закроют густые облака, во многих местах ожидается дождь и мокрый снег. Однако по мере поступления в регион более теплых воздушных масс мокрый снег резко перейдет в дождь, а в восточных районах, где ночью сохранится отрицательная температура воздуха, ночью и утром ожидается сильная гололедица.

Во вторник территорию страны пересечет еще одна зона осадков, поэтому, начиная с утра, во многих местах пройдут дожди. Местами дороги останутся скользкими. Под влиянием циклона усилится ветер - он будет от умеренного до умеренно сильного, южным и юго-восточным, в прибрежных районах и Видземе порывы достигнут 15-16 м/с. Затем ветер сменится на южный и юго-западный, ночью и с утра на побережье он все еще будет порывистым.

Ночь на понедельник еще будет прохладной - от -2 до +2 градусов, а в ночь на вторник уже будет сильнее ощущаться приток теплого воздуха, так как во многих местах похолодает максимум до -1...+6 градусов, ниже нуля столбик термометра опустится только на юго-востоке Латвии. Максимальная температура воздуха и в понедельник, и во вторник - в пределах +2-9 градусов, поэтому снег на земле растает.

В середине недели влияние циклона постепенно сойдет на нет, и, хотя каждый день в каком-нибудь районе страны будет дождь, интенсивность осадков снизится. Ветер тоже утихнет, сменится южным от слабого до умеренного. И ночью, и днем столбик термометра не будет опускаться ниже нуля, суточная температура воздуха ожидается в пределах от 0 до +8 градусов.

В конце недели осадки утихнут, небо чаще станет проясняться. По-прежнему будет дуть слабый ветер. Ночью при ясном небе во многих местах похолодает до 0...-2 градусов, лишь местами на побережье будет теплее. Максимальная температура воздуха тоже будет немного ниже, чем в предыдущие дни.