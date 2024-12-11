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Чего-то я устал: последствия давнего ковида — многие не подозревают причины недомоганий

© Lsm.lv 11 декабря, 2024 09:53

Новости Латвии 0 комментариев

Усталость, слабость, головная боль во второй половине дня, учащенное сердцебиение - возможно, это последствия давнего, несколько лет назад перенесенного ковида. Мировые данные показывают, что с этой проблемой сталкиваются в среднем 5% населения. В Латвии в поле зрения врачей тоже есть люди, которые месяцами имеют повышенную температуру тела или одышку. Но, возможно, многие даже не подозревает, что на их жизнь продолжает влиять перенесенныий вирус. Потеря обоняния, нарушение слуха, усталость или учащенное сердцебиение могут появиться и спустя несколько месяцев после того, как ковид прошел.

"Я сам знаю нескольких человек с одышкой. Или повышенной температурой. Но у большинства она снижается", - отметил руководитель службы надзора за инфекциями клинической университетской больницы им. П. Страдиньша Уга Думпис.

В Латвии не проводилось специфических исследований, но исследователи в других странах сообщают, что длительные последствия испытывают до 5% людей, которые переболели ковидом. Правда, в большей степени последствия давнего ковида испытывают те, кто заболел этим вирусом в начале пандемии. Вирус мутировал, теперь уже не такие тяжелые повреждения легких, продолжает Думпис.

"Утверждать, что эти симптомы именно от ковида, становится все сложнее, но приходят уже и новые пациенты, потому что ковид никуда не делся. Правда, этот длительный ковид при нынешних формах встречается реже. Но есть и те, кто заболевает и плохо себя чувствует. Сердце колотится, месяц не выйти на работу. Такие случаи по-прежнему есть. Молодые [люди], во всем остальном здоровые".

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