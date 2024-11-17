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Чего народ ждет от праздничных речей государственных должностных лиц? — «Неаткарига»

Neatkarīgā Rīta Avīze 17 ноября, 2024 15:24

Латышские СМИ 0 комментариев

Близится время, когда праздничные речи будут произносить высшие и менее высокопоставленные должностные лица. Что хотят услышать в этих речах слушатели? И хотят ли вообще их слышать? Эти вопросы публицист Элита Вейдемане задала экспертам в разных областях.

Соавтор общественно-политической и сатирической программы Jautājums no provinces, фотограф из Лиепаи Марцис Бендикс:

 - Я уже давно игнорирую этот жанр. Когда-то давненько случайно увидел по ТВ армейский парад, была и речь тоже. Лет пятнадцать не слушал новогодние речи должностных лиц. С тем же успехом меня можно спросить, что я думаю о театре. Последний раз я в театре был 21 год назад. Последний фильм, который я посмотрел, был "Красота по-американски" (1999 год). Нет, я не говорю, что праздничные речи, кино и театр не нужны. Как раз наоборот, какой-то части общества все это нужно. Этим я хочу сказать, что все люди не делают все одинаково.

- Может быть, государственным мужам и женам вообще никаких речей не говорить?

- Нет, речи тут полагаются. Один из способов формирования политики - это речь. Были времена, когда речи производили какое-то программное впечатление на события. Но в тот момент, когда я понял, что из года в год слушаю одно и то же, я это делать перестал. Пришел к пониманию, что меня все же интересуют другие дела, которые, может быть, нормальных людей заставили бы отчаяться.

- Но, может быть, ты все же хотел бы увидеть парад на 18 ноября? Ну так, из праздного любопытства.

- Там президент и министр обороны тоже будут?

- Да.

- Давно этих замечательных людей не видел. Там, определенно, будет и наш герой, генерал Леонид Калниньш. С саблей на боку. Но мне всего этого не нужно, я этот праздник буду отмечать иначе. Однако мне как-то больше нравится День Лачплесиса, по-моему, это более душевный праздник. У нас в Лиепае 11 ноября было потрясающее факельное шествие. Играл оркестр НВС, было много молодежи. Еще не знаю, что будет 18 ноября.

- Ты же не собираешься извиняться за то, что не слушаешь речи государственных мужей.

- Каждый человек что-нибудь такое не ест. С возрастом выяснилось, что мне нельзя кальмаров. В молодости я их мог есть только в путь. То же самое с речами: не ем, и все. Сейчас в правящих кругах царит ненормальный дух двурушничества и лицемерия, бессмысленное расточительство, и это нестерпимо. Что в конце концов произошло с этим "монументом военного искусства"? Ничего? Ну да, может быть, все деньги и не растранжирили, пьедестал в конце концов сделали, а поскольку известно, сколько стоят всякие согласования и детальные планировки, деньги частично вернулись в бюрократию.

- Но пояснения должностных лиц были лживыми.

- А в каком тоне все это говорилось? Показательный урок зазнайства! Дескать, вы, мелкие человечишки, хотите, чтобы я прислушался к вашим словам! К счастью, президент от всего этого отошел, на фоне Кариньша и Силини Эдгар Ринкевич выглядит адекватным государственным мужем. Его праздничную речь желаю послушать всем, кто слушает речи государственных мужей.

 

Психотерапевт Виестурс Рудзитис:

- Я не слушаю эти речи. Я их воспринимаю как ритуал, поскольку государственные мужи должны что-то говорить. Они на своих постах, им надо говорить. Я ничего не жду от этих речей. Праздники ведь не предназначены для того, чтобы обещать что-нибудь сделать. Меня удивляет традиция, повторяющаяся из года в год: анализ новогодних речей государственных мужей. Чего ради это надо делать? Если в Рождество пастор что-нибудь скажет, да, это я понимаю. Рождество Христово важно, о нем можно многое сказать. А что может сказать глава государства? Пообещать, что будет делать в следующем году?

Присяжный адвокат Линард Муциньш:

- Чего ждать от речей государственных мужей? Только чтобы они наконец признали свои ошибки, которые допустили, а не держались за свою "генеральную линию", как упрямые козлы. Особенно это касается "прогрессивных". И других тоже. Теперь на свет божий явился законопроект о равновесии полов, который должен быть обеспечен в руководящих органах обществ с публичным капиталом. Для обеспечения полового равноправия на отдельных крупных предприятиях представителей какого-либо пола не должно быть больше двух третей в составе руководства. Ну что это? Решающей будет не компетенция, а пол?

Это похоже на современный конек в США - DEI - Diversity, Equality and Inclusion (разнообразие, равенство и инклюзия). Там дошло до абсолютных преувеличений: на работу стали брать не лучшего кандидата, а "женщину, негра, гомосексуала, азиата, инвалида и т.д.". Трамп объявил войну DEI, особенно в армии, потому что "армия из-за этого небоеспособна". Аналогия нашему законопроекту о гендерных квотах в правлении обществ с публичным капиталом. Надо надеяться, что политики возьмутся за ум и все это не одобрят. И, может быть, упомянут это неодобрение в своих праздничных речах!

Кинорежиссер, почетный член Латвийской Академии наук Янис Стрейч:

- Не жду пустых обещаний. Праздничный день - для радости, единства и стимула жить в Латвии с верой в то, что придет Лачплесис, у которого хватит смелости порвать пополам наше злокачественное чудовище - гибрид исполнительной и законодательной властей. Зачем мне слушать тех, кто этого не понимает? Но поздравляю и их тоже, а в праздник - прощаю, потому что они пламенно верят, хотя и не осознают, что творят.

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