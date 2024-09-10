Чакша подчеркивает, что этот процесс является серьезным вызовом как для муниципалитетов, так и для школ. "У муниципальных управлений есть четко определенная задача - помочь школам найти необходимых учителей второго иностранного языка", - поясняет министр. Хотя муниципалитеты активно ищут решения, по ее мнению, важную роль в обеспечении школ учителями иностранных языков играет и взаимопомощь между муниципалитетами.

Министр также подчеркивает, что министерство активно участвует в этом процессе, предлагая поддержку школам и учителям. «Мы участвуем в различных программах поддержки, в которых приоритет отдается преподавателям иностранных языков», — подчеркивает Чакша. Чтобы облегчить переход на другие языки, привлекаются такие партнеры, как Институт Гете и Французский институт культуры, предлагающие программы переподготовки для людей с существующими языковыми навыками, чтобы они могли стать преподавателями.

Однако министр признает, что этот процесс потребует времени и эффективных решений в ближайшие годы.

«На мой взгляд, цифровые инструменты также могут быть использованы в помощь учителям и ученикам»,

- призывает министр, подчеркивая, что использование технологий может стать важной поддержкой в ​​этот период перемен.

Одна из основных задач, которая сейчас решается, – как обеспечить перенос знаний и оценок учащихся на новый язык. «Школам придется оценить, как они будут действовать, чтобы обеспечить передачу оценок учащихся, если они перейдут с одного языка на другой», - объясняет Чакша. Ситуации могут быть разными, например, учащиеся, которые начинают изучать новый язык на более поздних этапах обучения, могут иметь разный уровень знаний, и это требует гибкого подхода со стороны учителей и руководства школы.

Чакша подчеркивает, что органы местного самоуправления играют важную роль в построении сети школ и организации изучения языков, выбранных учащимися: «Муниципальные органы власти должны помочь построить свою сеть школ, понимая, сколько и какие дети выбрали для изучения того или иного языка."

Несмотря на трудности, национальная система образования движется в правильном направлении, чтобы обеспечить современное образование, соответствующее стандартам Европейского Союза.