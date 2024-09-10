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Чакша: около 3 тысяч школьников отказались от русского как второго иностранного — что взамен? (8)

Редакция PRESS 10 сентября, 2024 11:07

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Министр образования и науки Анда Чакша рассказывает, что около 3000 учащихся уже отказались от русского как второго иностранного языка, выбрав изучение языков других стран Европейского Союза. Эти изменения связаны со стремлением государства сделать приоритетным изучение европейских языков и отойти от русского языка, который исторически был широко распространен в латвийских школах, сообщает ЛА.LV со ссылкой на программу TV24 «Dienas personība».

Чакша подчеркивает, что этот процесс является серьезным вызовом как для муниципалитетов, так и для школ. "У муниципальных управлений есть четко определенная задача - помочь школам найти необходимых учителей второго иностранного языка", - поясняет министр. Хотя муниципалитеты активно ищут решения, по ее мнению, важную роль в обеспечении школ учителями иностранных языков играет и взаимопомощь между муниципалитетами.

Министр также подчеркивает, что министерство активно участвует в этом процессе, предлагая поддержку школам и учителям. «Мы участвуем в различных программах поддержки, в которых приоритет отдается преподавателям иностранных языков», — подчеркивает Чакша. Чтобы облегчить переход на другие языки, привлекаются такие партнеры, как Институт Гете и Французский институт культуры, предлагающие программы переподготовки для людей с существующими языковыми навыками, чтобы они могли стать преподавателями.

Однако министр признает, что этот процесс потребует времени и эффективных решений в ближайшие годы.

«На мой взгляд, цифровые инструменты также могут быть использованы в помощь учителям и ученикам»,
- призывает министр, подчеркивая, что использование технологий может стать важной поддержкой в ​​этот период перемен.

Одна из основных задач, которая сейчас решается, – как обеспечить перенос знаний и оценок учащихся на новый язык. «Школам придется оценить, как они будут действовать, чтобы обеспечить передачу оценок учащихся, если они перейдут с одного языка на другой», - объясняет Чакша. Ситуации могут быть разными, например, учащиеся, которые начинают изучать новый язык на более поздних этапах обучения, могут иметь разный уровень знаний, и это требует гибкого подхода со стороны учителей и руководства школы.

Чакша подчеркивает, что органы местного самоуправления играют важную роль в построении сети школ и организации изучения языков, выбранных учащимися: «Муниципальные органы власти должны помочь построить свою сеть школ, понимая, сколько и какие дети выбрали для изучения того или иного языка."

Несмотря на трудности, национальная система образования движется в правильном направлении, чтобы обеспечить современное образование, соответствующее стандартам Европейского Союза.

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Комментарии (8) 39 реакций
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