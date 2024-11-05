Бывший тесть Баскова, приговоренный к 11 годам колонии, освобожден

Сегодня московский суд освободил 71-летнего предпринимателя от отбывания наказания из-за резкого ухудшения здоровья. Шпигель и его адвокаты подчеркивали, что у него тяжелые хронические заболевания — и большую часть времени он находится под наблюдением медиков.

Именно поэтому было подано ходатайство в Преображенский суд об освобождении его от отбывания наказания в связи с тяжелым недугом. Сам он в этот момент участвовал в заседании по видеосвязи из больницы.

«Ходатайство об освобождении Шпигеля от наказания в связи с болезнью удовлетворить», — огласила решение судья Наталья Бехтерева.

Точные диагнозы бывшего тестя Николая Баскова не разглашаются, а заседания прошли в закрытом режиме — так попросил прокурор, отметив, что в противном случае будут оглашены сведения о состоянии здоровья предпринимателя.

Напомним, в январе известного предпринимателя приговорили к 11 годам колонии строгого режима за взятку бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Сам экс-чиновник получил 12 лет, а супруга Шпигеля Евгения — 8,5 лет. Мосгорсуд в августе утвердил приговор.

Как указано в материалах дела, Белозерцева признали виновным не только в получении взятки в особо крупном размере, но и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигеля обвинили в даче взятки.

Пензенский суд также установил взыскать с фигурантов дело и их фирм почти 8,2 млрд рублей в пользу государства, хотя Генеральная прокуратура настаивала на 9,9 млрд.

Напомним, Борис Шпигель является бывшим тестем певца Николая Баскова. Исполнитель хита «Шарманка» был женат на его дочери Светлане с 2001 по 2008 год. В браке у пары родился сын Бронислав, который после развода родителей остался жить с матерью.